藍營轟共諜案　賴清德：台灣政府沒能力操作國際性議題

記者蔣婕妤／台北報導

共諜案持續延燒，不少藍營人士卻批評這是蔡政府的操作手法，民進黨副總統參選人賴清德27日受訪時表示，這怎麼可能，台灣政府也沒能力操作國際性議題，特別是共諜案。

賴清德帶著民進黨立委候選人賴品妤27日接受廣播節目專訪，針對外界批評民進黨利用香港議題操作「亡國感」，更介入共諜案事件，他表示，國民黨的說法是選舉語言，也足以證明香港的演變會對他們選情有影響，若台灣政黨傾中的話，明年初選舉會受到波及，所以他們當然要說是民進黨操作的，但這怎麼可能。

▲賴清德高嘉瑜福天宮參訪。（圖／記者周宸亘攝）

結束訪問後，賴清德隨後趕行程至南港替「港湖女神」高嘉瑜輔選，針對共諜案延燒，他再度強調，台灣政府沒能力去操作國際性議題，特別是中國大陸的共諜，這個時候國民黨馬上跟中國大陸一樣立場說是詐欺犯，甚至批民進黨操作議題，這些國人都看得很清楚，反而對國民黨不利，不訪讓整個事件自然發展、水落石出。

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