遭爆霸凌助理　劉書彬坦言溝通有進步空間：勿將職場管理泛政治化

▲▼民眾黨立法院黨團召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，總召黃國昌、政策會執行長賴香伶籍立委劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委劉書彬近來接連被爆料霸凌辦公室同仁、違反黨內規花大錢裝潢辦公室，甚至傳出被創黨主席柯文哲點名作風導致黨內多名人才出走。對此，劉書彬今（27日）透過3點聲明回應，坦言自己溝通表達有很大進步的空間，但莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具，沒有證據的不實報導，她將會進行提告。

劉書彬說，針對「辦公室修繕與搬遷」爭議，訴諸制度化與必要性。本辦將遷入的辦公室皆依照兩位黨主席柯文哲和黃國昌的指示，不動用預算。本辦也請兩位同仁至抽籤更換的麥委員辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，本辦僅就現有座位調整並自行增加座位。

劉書彬指出，而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，本辦需等麥委員辦公室於1月30日或1月31日完成搬遷，本辦也回應對方可於1月31日中午後，至本辦進行相關進駐事宜。

至於「職場管理」的指控，劉書彬則解釋，她在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準。「若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，我願意檢討溝通方式。但對於所謂霸凌的抹黑，我必須嚴正澄清。我的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化」。

劉書彬表示，為民服務是最急切的事，於是去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來與她一起打拼。如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。

「我承認自己溝通表達有很大進步的空間。」劉書彬說，她仍祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，一起為理想中的自由祥和社會努力。

而針對有媒體報導，指民眾黨前主席柯文哲曾在黨內會議中當面指責，稱其作風已造成黨內多名人才出走，劉書彬回應，她參與民眾黨會議時，前主席柯文哲有表達關心，「我認為，大家在黨內都是一家人，我們把話說開，都會有圓滿的結果」。

劉書彬強調，莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具，沒有證據的不實報導，她將會進行提告，「我會繼續在民生議題、教育文化等核心政見上努力，實質的法案表現與質詢內容，才是檢驗一名立委最好的方式，謝謝大家的關心與關注」。

