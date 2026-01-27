　
政治

別只跟美國哭訴藍白被中共操控！　周玉蔻：川普在看賴清德領導力

▲▼總統賴清德與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲總統賴清德。（資料照／翻攝自Facebook／賴清德）

記者陶本和／台北報導

中央政府總預算、8年1.25兆國防特別條例已多次在藍白聯手下遭到封殺。對此，資深媒體人周玉蔻27日表示，美國總統川普不會同情總統賴清德的處境，賴清德跟幕僚們應該要腦筋急轉彎一下，川普在看的是賴清德如何擺平內部大亂鬥的領導力。

美方高度關注的8年1.25兆國防特別條例至今依舊卡在立法院程序委員會，遲遲無法付委進行後續審查，形同遭到封殺。對此，周玉蔻認為，民進黨政府的道德喊話、集體罵仗解決不了問題，川普在看的是賴清德如何擺平內部大亂鬥的領導力。

周玉蔻表示，台灣已經成為親美、反美親中的政治角力戰場。她反問，從美國的視角來看，會跟著民進黨、台派領袖、大小名嘴們，一起罵立法院用多數優勢，執行反美討好中國的焦土政策的藍白嗎？當然不會，有這種想法的人不是浪漫，就是幼稚。

周玉蔻認為，重點在賴清德，川普關注的必然是執政的台灣總統賴清德如何擺平國會內鬥困境，早早確定美方利益為主的法案。

周玉蔻說，民主國家內部政黨大亂鬥，川普很熟悉，所以要他同情賴清德的處境是不可能的。至於賴清德應該怎麼做？她表示，川普的哲學是協商、協商、交易再協商，日本首相高市早苗的經驗啟發，是呼喚出高民調，用民意力量壓制反對黨，賴清德的幕僚應該不難理解這樣的劇本操作與路數的必要。

周玉蔻說，不管怎樣，如果只會跟川普哭訴說藍白被中共操控賣台，恐怕會被他痛罵成沒用，一腳踢開，「時不我與，賴總統和幕僚腦筋急轉彎一下吧」。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

美國總統川普27日讓美國2度正式退出「巴黎氣候協定」（Paris Agreement），他過去多次公開質疑氣候變遷，去年甚至在聯合國大會上痛批這是「世上最大騙局」。

賴清德國防預算川普內鬥立法院

