白營提軍購版本　賴清德：專業不宜越俎代庖！T-DOME會不會破洞？

▲總統賴清德接受民視政論節目專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

賴政府與美方共同研擬提出的8年1.25兆國防特別條例，已多次遭到藍白聯手封殺，而民眾黨立法院黨團近日則自行宣布黨版軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列。對此，總統賴清德27日接受媒體專訪時表示，國防是專業不妨交給國防部來處理，不宜越俎代庖；他也說，預算切成4000億，台灣之盾（T-DOME）會不會破一個洞？會不會只有4分之1的功能，那等於是沒有功能。

對於民眾黨近日自行提出黨版的國防特別條例，賴清德受訪時說，有一句話說，「聞道有先後、術業有專攻」，因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦理，立法院就是監督，在憲政體制上面它是監督機關，不宜越俎代庖，這個不好。

賴清德認為，應該遵照憲政體制分工合作，政府做政府的事情，立法院做監督的事情，這樣的話，對國家來講會比較好。

賴清德指出，1.25兆是分8年，一年才1500、600億而已，要打造的是「台灣之盾」，第二是智慧化的攻防體系，第三個是要推動國防產業，國防產業如果推動得起來。他說，這樣國防才能夠永續發展，這是環環相扣、缺一不行。

賴清德指出，本來是1.25兆，把它切成4000億，到底要買什麼，到底不買什麼，台灣之盾會不會破一個洞？他說，本來台灣之盾是一個完整的，結果只給4分之1的錢，會不會變成只有4分之1的功能，那等於是沒有功能，就像一把傘，總是要完整才能夠遮得住雨，結果現在給4分之1。

賴清德也提到，美國之前通過的「國家安全戰略報告」，其內容有四個重點：第一，是美國將著重在美國本土安全；第二，是美國會把資源、力量移到印太，確保印太的和平穩定，主要的目的是要避免中國在區域的擴張，影響到全世界；第三是集體防禦、責任分攤；第四，是美國希望能夠再工業化。

賴清德特別點出第三點「集體防禦，責任分擔」。他說，美國希望印太如果要和平穩定，阻止主要是中國勢力擴張，危及區域的和平穩定，不是只有美國出力，印太區域的國家統統都要出力，大家要一起，就是集體防禦，責任要分攤。

賴清德說，所以日本今年的國防預算，達到GDP的2%，高達1.8到1.9兆台幣，台灣是1.25兆分8年，日本一年就1.8到1.9兆元，韓國也在進行核子動力潛艇，他們國防預算也在增加，澳洲國防預算也在增加，菲律賓國防預算也在增加，美國自己也在增加，美國今年的國防預算，大概是9000多億美金，接近1兆元。

賴清德指出，川普講了，2027年就是明年要達到1.5兆美元，也就是說，不是只有要求台灣增加，美國自己都在增加，日本、韓國、菲律賓都在增加，也就是說大家共同承擔區域的和平 穩定，這對台灣好，對區域好，對全世界都好，「所以我們不能夠置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任」。