　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲外媒報導，日本勸漁民避免前往釣魚台海域。（圖／CFP）

記者許凱彰／綜合外電

路透社報導，日本與中國自2025年11月因日本首相高市早苗涉台發言導致關係緊繃，東京當局近期私下勸告部分漁民，避免前往釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）的敏感海域活動，以免擦槍走火，進一步升高與北京的外交衝突。

尖閣諸島目前由日本實際管轄，但中國主張擁有主權，長年是雙邊關係的敏感點。過去，一些日本漁民會刻意前往周邊海域捕魚，藉此彰顯日本的實際控制，日本政府多半未公開介入。然而，隨著情勢升高，這種默許態度似乎出現轉變。

現年76歲的石垣島漁民、同時也是石垣市議員的仲間均透露，2025年底起已有官員私下勸他和其他漁民不要再航向尖閣一帶。他長年在當地作業，往往一邊閃避中國海警船、一邊捕撈漁獲，但近期動向開始受到官方關切。

緊張氣氛的引爆點，來自高市早苗於2025年11月7日在眾議院表示，若台灣發生需武力介入的緊急狀況，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中方對此強烈反彈。其後，美國總統川普（Donald Trump）在與高市通話時，也要求不要讓局勢持續升溫；美方官員並重申，反對任何單方面改變東海現狀的行動。

多名漁民指出，官方勸說的力道在2025年11月特別明顯。53歲的漁民金城和司表示，他原定前往尖閣附近作業一週，卻在出航前與航行途中接到多名官員致電勸阻，最後僅短暫經過、未下網捕魚。相關人士也透露，海上保安廳曾要求民間團體協助取消既定航程。

日本地方首長與安全圈人士則將此解讀為中央的兩難處境。石垣市長中山義隆直言，官員憂心一旦有漁民遭中方扣留或檢查，事件恐迅速升高為重大國際危機。另一方面，也有分析提醒，若日本過度退讓，可能反而促使中國在主權主張上採取更強硬作法。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄警連開15槍　轎車逆向拒檢「還衝撞警員」逃逸
免費仔哭！YouTube倍速看擬列付費功能
夾青菜＝喝油！滷味攤「內行人3吃法」曝：選滑不選皺
賈永婕PO文喊「窗框、玻璃小姐」惹議　本人道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

巨蟒緊纏愛貓！她不顧5月孕肚「徒手一圈圈掰開」　奇蹟搶救活過來

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

巨蟒緊纏愛貓！她不顧5月孕肚「徒手一圈圈掰開」　奇蹟搶救活過來

美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」！還要求線上觀看

無藥可醫！印度爆「立百疫情」致死率75%　亞洲多國加強邊境檢疫

法國擬禁15歲以下使用社群媒體　國民議會通過法案

櫻花妹遭射後不理「斬首分屍女裝大叔」！醫父助棄屍　二審獲減刑

川普砲轟「世上最大騙局！」　美國將2度退出巴黎協定

川普對韓加稅有前兆？韓媒揭政府2周前收「警告信」　內容曝光

關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101　自認俗辣不敢看：太狂了

快訊／高雄警連開15槍　轎車逆向拒檢「還衝撞警員」逃逸

免費仔降級！YouTube偷測試付費才能「倍速看」　擬列Premium功能

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片在官邸請團隊吃芒果

面臨全球大轉型時代　台灣還要沉睡多久？

喬治娜登機包是愛馬仕「天花板」　豪奢貴婦派頭遊華府

賴清德：蕭美琴台美談判幫了大忙　方案取名「黃金計劃」獲美肯定

愛馬仕收音機包超狂！皮革做出旋鈕、喇叭　男裝設計師Véronique Nichanian精彩告別

何健麒曬「無犯罪紀錄證明」反擊！　遭控吸毒主動做尿檢

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！47歲活成27歲太讓人羨慕

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

國際熱門新聞

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

好市多烤雞「大翻車」這原因挨告了

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

美退出巴黎協定　川普轟最大騙局

更多熱門

相關新聞

陸外交部再嗆日方：停止操弄台灣問題

陸外交部再嗆日方：停止操弄台灣問題

日本首相高市早苗聲稱，若台海發生任何危機都可能促使東京和華盛頓採取聯合行動，營救各自的國民。中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上再度表達不滿，並強調再次敦促日方切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！

哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

哈日族揪心！日圓現鈔飆「0.2077」　10萬台幣少換1.75萬日圓

關鍵字：

釣魚台高市早苗漁民

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面