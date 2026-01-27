路透：日本勸漁民「避免前往釣魚台海域」

▲外媒報導，日本勸漁民避免前往釣魚台海域。（圖／CFP）

記者許凱彰／綜合外電

路透社報導，日本與中國自2025年11月因日本首相高市早苗涉台發言導致關係緊繃，東京當局近期私下勸告部分漁民，避免前往釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）的敏感海域活動，以免擦槍走火，進一步升高與北京的外交衝突。

尖閣諸島目前由日本實際管轄，但中國主張擁有主權，長年是雙邊關係的敏感點。過去，一些日本漁民會刻意前往周邊海域捕魚，藉此彰顯日本的實際控制，日本政府多半未公開介入。然而，隨著情勢升高，這種默許態度似乎出現轉變。

現年76歲的石垣島漁民、同時也是石垣市議員的仲間均透露，2025年底起已有官員私下勸他和其他漁民不要再航向尖閣一帶。他長年在當地作業，往往一邊閃避中國海警船、一邊捕撈漁獲，但近期動向開始受到官方關切。

緊張氣氛的引爆點，來自高市早苗於2025年11月7日在眾議院表示，若台灣發生需武力介入的緊急狀況，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中方對此強烈反彈。其後，美國總統川普（Donald Trump）在與高市通話時，也要求不要讓局勢持續升溫；美方官員並重申，反對任何單方面改變東海現狀的行動。

多名漁民指出，官方勸說的力道在2025年11月特別明顯。53歲的漁民金城和司表示，他原定前往尖閣附近作業一週，卻在出航前與航行途中接到多名官員致電勸阻，最後僅短暫經過、未下網捕魚。相關人士也透露，海上保安廳曾要求民間團體協助取消既定航程。

日本地方首長與安全圈人士則將此解讀為中央的兩難處境。石垣市長中山義隆直言，官員憂心一旦有漁民遭中方扣留或檢查，事件恐迅速升高為重大國際危機。另一方面，也有分析提醒，若日本過度退讓，可能反而促使中國在主權主張上採取更強硬作法。