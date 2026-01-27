　
政治

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

▲▼行政院長卓榮泰接見美國台灣商業協會(USTBC)訪團一行。美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）、會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰接見美國台灣商業協會（USTBC）訪團一行，美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（27日）接見美國台灣商業協會（US-Taiwan Business Council，USTBC）訪團一行。他表示，台美雙方近期在對等關稅及半導體待遇上已取得實質成果，爭取到15%對等關稅及232條款優惠，維持我國與競爭國家的公平競爭力。關於賴總統提出的400億美元軍事採購特別預算，卓表示，儘管國會仍有不同意見，但行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊，展現自我防衛的決心與能力。

卓榮泰首先歡迎美台商業協會柯拉克（Keith Krach）主席與韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長在時隔不到半年的時間再度率團訪台，他代表政府表達誠摯歡迎；尤其此次訪團成員涵蓋科技、半導體、國防、金融與消費性產品等多樣化產業，並將與相關單位展開多項會談，顯示美方對於增強台美供應鏈與雙方市場的重視。

卓榮泰指出，台美雙方歷經9個半月的對等關稅談判，已在第一階段「台美投資合作備忘錄（MOU）」取得具體成果。在行政院鄭麗君副院長與楊珍妮政務委員所率談判團隊的共同努力下，成功為台灣爭取到15%的對等關稅，維持我國與競爭國家的公平競爭力。此外，在半導體及衍生性產品方面，更獲得美國「232條款」的最優惠待遇。

卓院長強調，我國提出的「台灣模式」，將利用台灣過去的發展經驗，協助美國形成產業聚落，進一步推進雙方企業在美國投資的長遠發展，這些都足以印證台灣會是民主供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。台灣將以這些成果作為雙方關係進一步發展的重要基礎，持續與美方政府進行更多接洽，希望獲得更合理而有利雙方的最終結果。

針對產業升級，卓榮泰表示，賴清德總統致力推動「AI新十大建設」，政府預計投入1000億元資金，目標在2040年創造50萬個工作機會、培育50萬名優秀人才，並帶動15兆元產值。而美國川普（Donald Trump）總統亦提出「美國AI行動計畫」（America's AI Action Plan），期盼未來台美雙方能就此展開深度對話，強化彼此供應鏈的合作基礎。

在雙向投資方面，卓榮泰提到，包括：聯發科、台積電及環球晶赴美投資，美商如AWS在台啟用亞太區域的資料中心，輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）分別在北高兩市設立海外總部，Google擴大其在台的研發機構，美光（Micron）及美商科林研發中心（Lam Research）也都有對台投資計畫；在2025年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）上，台灣已是半導體、AI量子與無人機等產業最大的國外代表團。

卓榮泰強調，為進一步促進彼此經貿關係，推動「台美避免雙重課稅協定」（ADTA），具有其實質必要性。

另外，卓榮泰也進一步指出台美雙向對話的重要性，除了2025年計有5位美國州長訪台，促進雙方實質的合作關係，另外包括「台美經濟繁榮夥伴對話」目前正在進行新一輪對話；「科技貿易暨投資合作架構」自2021年開始促進雙方產業更深入的交流。

卓榮泰也提及，台灣電力公司已正式與美商西屋公司（Westinghouse Electric）簽署合作備忘錄（MOU），針對核三廠重新啟動事宜，期盼藉由西屋公司的技術協助，進行自主安全檢查及長期運轉技術支援，確保台灣能源安全穩定。

最後，關於賴總統提出的400億美元軍事採購特別預算，卓榮泰表示，儘管國會仍有不同意見，但行政團隊將全力溝通並提供詳細資訊。他強調，為維護印太地區和平穩定，台灣必須展現自我防衛的決心與能力。在國家安全、能源穩定及產業發展的過程中，期盼柯拉克主席及美台商業協會能持續給予支持與協助，共同創造互惠雙贏。

隨後，柯拉克主席致詞時表示，過去5年以來台美關係有長足進展，台積電也在2020年5月宣布赴美投資120億美元。台積電投資美國也促進更多半導體廠赴美，替美國帶來更高的投資金額及就業機會。

柯拉克主席提到，今年適逢美國獨立250週年，川普總統已表示將以彰顯美國價值的方式慶祝，而對美國來說，台灣同樣是自由、民主及勇氣的象徵。柯拉克主席強調「自由」無比重要，因為唯有自由才能促進創新，創新才能帶來繁榮，繁榮才能帶來穩定的希望。柯拉克主席最後表示，台美基於自由、民主的共同價值，美方將作為台灣可靠及互相支持的夥伴。

01/25 全台詐欺最新數據

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

