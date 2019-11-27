港湖女神選情「五五波」！賴清德再站台　高嘉瑜：希望跟賴神如膠似漆

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨「港湖女神」高嘉瑜挑戰尋求連任的國民黨「李彥秀」，爭取北市南港內湖選區立委席次，選情衝刺到「五五波」。民進黨副總統參選人賴清德27日一早再度替高嘉瑜站台，大讚她表現優秀，一定要當選。高嘉瑜則說，希望可以跟賴神如影隨形、如膠似漆，但還是要把賴清德的時間也讓一點給全台灣其他候選人。





▲賴清德高嘉瑜福天宮參訪。（圖／記者周宸亘攝）

高嘉瑜表示，這一次大選大家都戰戰兢兢，內湖南港目前選情五五波，很有機會，要特別拜託年輕人一定要站出來，就像香港年輕人都站出來了，表達支持民主。台灣的年輕人也要出來投票，告訴國際社會台灣不是金錢可以收買的，我們的民主十幾年來根深蒂固，台灣人愛民主不會被收買。

曾在賴清德初選時淋著大雨相挺，賴神也熱情回報多次站台。高嘉瑜說，自己跟賴清德交情長長久久，賴院長全台跑透透，大家都希望他去輔選，第一站台北輔選獻給自己，他如果有時間一定恨不得24小時陪著自己掃街拜票，但時間要分一點給其他人，「當然我是希望他跟我如影隨形、如膠似漆最好。」

賴清德則大讚高嘉瑜非常優秀，這一席一定要當選，民進黨要過半這一席非常重要，因為高嘉瑜是挑戰者，一來一回等於讓民進黨增加兩個席次的效益，「要過半一定要當選，如果要過半沒當選會有困難，懇請父老鄉親集中選票唯一支持高嘉瑜，我也會盡可能安排行程多來家瑜選區拜託大家。」

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