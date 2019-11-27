　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港湖女神選情「五五波」！賴清德再站台　高嘉瑜：希望跟賴神如膠似漆

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨「港湖女神」高嘉瑜挑戰尋求連任的國民黨「李彥秀」，爭取北市南港內湖選區立委席次，選情衝刺到「五五波」。民進黨副總統參選人賴清德27日一早再度替高嘉瑜站台，大讚她表現優秀，一定要當選。高嘉瑜則說，希望可以跟賴神如影隨形、如膠似漆，但還是要把賴清德的時間也讓一點給全台灣其他候選人。

▲賴清德高嘉瑜福天宮參訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德高嘉瑜福天宮參訪。（圖／記者周宸亘攝）

高嘉瑜表示，這一次大選大家都戰戰兢兢，內湖南港目前選情五五波，很有機會，要特別拜託年輕人一定要站出來，就像香港年輕人都站出來了，表達支持民主。台灣的年輕人也要出來投票，告訴國際社會台灣不是金錢可以收買的，我們的民主十幾年來根深蒂固，台灣人愛民主不會被收買。

曾在賴清德初選時淋著大雨相挺，賴神也熱情回報多次站台。高嘉瑜說，自己跟賴清德交情長長久久，賴院長全台跑透透，大家都希望他去輔選，第一站台北輔選獻給自己，他如果有時間一定恨不得24小時陪著自己掃街拜票，但時間要分一點給其他人，「當然我是希望他跟我如影隨形、如膠似漆最好。」

賴清德則大讚高嘉瑜非常優秀，這一席一定要當選，民進黨要過半這一席非常重要，因為高嘉瑜是挑戰者，一來一回等於讓民進黨增加兩個席次的效益，「要過半一定要當選，如果要過半沒當選會有困難，懇請父老鄉親集中選票唯一支持高嘉瑜，我也會盡可能安排行程多來家瑜選區拜託大家。」

其他人也看了這些

第6選區「10人爭1席」超激烈　北市56名區域立委候選人名單來了
參選人數破紀錄！72人搶12席　新北區域立委候選人名單一次看
桃園30位區域立委候選人名單　第3選區「6搶1」

更多熱門新聞...

43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」　立委候選人名單一覽
台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！
楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席　高雄區域立委候選人名單出爐

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
高以翔差1天返台卻永遠缺席了…曾代言LV「亞洲男模第一人」
高以翔最後身影曝光！親切向粉絲比YA　毛加恩未婚妻悼：你是這
高以翔「生前最後發文」還在想工作！出道拼了13年錄影中過世
陸醫曝高以翔「瞳孔放大到邊緣」　搶救2hrs救不回…黃景瑜飆
高以翔苦熬4年演到男一！新劇還在播…他卻看不到成品了
快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救9小時」宣告不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

賈靜雯跨刀拍MV：希望老闆會喜歡！　吳克群嚇到跪下「賣啊捏！」

轟韓國瑜「痔瘡說」下流！　陳致中：德不配位，令人反胃

柯志恩駁濫用公務車　都在合法80小時內…唯一爭議是「太早出門」

ET立委民調／藍綠＆第三勢力不分區推估　國民黨政黨票大崩壞少2-3席

卓榮泰嗆「煽動李旻蔚參選」　柯文哲酸回：袂生牽拖厝邊

送橘慰勞議會　被問和議員關係不和？柯文哲：最近比較忙

三訪東南亞！李佳芬籲僑胞回台投票：民進黨無法承擔中華民國

「英德配」加持民進黨民調再升！賴清德：大家共同努力的結果

快訊／共諜案干預台灣選情？　馬英九：現在還很難說…

ET總統民調／韓國瑜敗選或立委不過半　8成5藍營支持者要吳敦義辭黨主席

港湖女神選情「五五波」！賴清德再站台　高嘉瑜：希望跟賴神如膠似漆

機車男遇虎頭蜂群攻擊　救護車救援反遭圍攻「熄火躲10分鐘」

高以翔小13歲白富美女友心碎！　爆「2年前秘密訂婚」…配偶欄上已有名字

長科面額改1元以來　流通股數增加十倍、日均量逾千張

哈特重談被湖人交易　認為自己與AD都過很好是雙贏

妹子站電梯「i7驚天一滑」：語音信箱了　結局驚呆…笑讚139元神護駕

「公民發電難實行」　環團喊話經濟部：太陽光電躉購費別再降

棒打老東家泡湯　鵜鶘「球哥」戰湖人恐難上陣

汐止貨車追撞...轎車噴上分隔島！　路邊9機車全倒

新莊小林哥撞死女騎士！「我負債」裝窮堅稱：才開50　死者母哭到癱軟難接受

轟韓國瑜「痔瘡說」下流！　陳致中：德不配位，令人反胃

政治熱門新聞

「中國創新」董事驚見台灣女婿　妻是主播

宋楚瑜3字嗆國民黨：韓國瑜現象是台灣最大悲哀

共諜案讓李正皓氣炸：國民黨沉默會死嗎

余天喊：進立院「處理吳斯懷」！

韓國瑜嗆蔡政府：得民調者得痔瘡！

稱標案有哥哥罩　立委弟詐鉅款蒸發

1週拍到3次　優質藍委打選戰濫用立院公務車

影／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：人才

洪慈庸稱老公卓冠廷「從政老鼠屎」

被爆「高市府職位2級跳」　沈玉琳主任哥哥出面解釋了

韓國瑜「母語在家學」　原民會：違法

蔡宜芳諷吳怡農「肥皂賄選」：你敢用嗎

青年民主返鄉列車募資　25小時達標100萬

他批：反滲透玩真的應約談林佳龍

更多熱門

相關新聞

「英德配」加持民進黨民調再升！賴清德：大家共同努力的結果

「英德配」加持民進黨民調再升！賴清德：大家共同努力的結果

總統蔡英文日前宣布副總統搭檔就是前行政院長賴清德，最強組合「英德配」正式成軍。近期民調幾乎都顯示，綠營民調持續上升，也被外界認為是「英德配」加持成果。對此，賴清德27日受訪時表示，這是大家共同努力的結果。

共諜案干預台灣選情？　馬英九：現在還很難說…

共諜案干預台灣選情？　馬英九：現在還很難說…

宋楚瑜：我曾問蔡英文參加APEC要代表誰？

宋楚瑜：我曾問蔡英文參加APEC要代表誰？

賴清德：台灣政府沒能力操作共諜案

賴清德：台灣政府沒能力操作共諜案

曾揚言「他選上我頭剁下來」　恬娃現身韓國瑜座談會

曾揚言「他選上我頭剁下來」　恬娃現身韓國瑜座談會

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配李彥秀五五波

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

吃剩的湯圓再煮！店家回收廚餘全被拍

男友家暴6個月！網美發12mins影片控訴

張艾嘉突給驚喜！李心潔當場淚崩

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面