生活 生活焦點

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度

尾牙活動許多公司會要求員工上台表演，是不少員工的噩夢。（圖／AI示意圖）

▲許多公司在尾牙時，會要求員工上台表演，是不少員工的噩夢。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

農曆新年將近，各家公司陸續舉辦尾牙與春酒活動，不少員工除了期待抽獎環節能否抱回大獎，也同時擔心是否會在活動中被點名上台表演。近年來，「尾牙強迫表演」的職場文化再度引發討論，不少民眾直言，這類安排不僅令人壓力倍增，更被形容是「根本是在懲罰員工」，相關話題在網路上掀起熱烈共鳴。

一名網友在社群平台Threads分享自身經歷指出，公司近期邀請講師進行「職場霸凌」相關課程時，有年輕同事當場提問，「公司要求新進人員在春酒時被強迫上台表演，這樣算不算職場霸凌？」該問題一出，讓現場氣氛瞬間凝重，也促使公司內部開始重新檢視既有作法。

原PO表示，令人意外的是，公司最終決定調整制度，將今年春酒的表演節目改為「自由報名制」，不再強制指派員工上台。這樣的轉變也讓他忍不住感嘆，「Z世代直接改掉了公司延續幾十年的陋習」，貼文曝光後隨即引發大量討論。

不少網友紛紛留言表達認同，認為「強迫表演」是尾牙文化中最具爭議的一環，有人直言，「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」、「新生代才是拯救勞基法的英雄」、「超討厭叫員工表演，窮到請不起表演團體也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧」、「我在農會的朋友超慘，總幹事要求大家要在廣場上跳舞。跳完舞還要被打散去坐長官朋友桌，當服務生」、「一直覺得強迫表演是霸凌，違反個人意願，還要取悅上層讓他們開心」、「聽說……Z世代是來整頓職場的」。

除了反對聲浪，也有部分網友分享較為折衷的作法，認為問題並非「表演本身」，而在於是否尊重員工意願，「改成報名上台表演。每組30,000，讓你看看Z世代有多踴躍」、「如果制度改成：自由參加+表演的有獎金，這樣就好很多」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

