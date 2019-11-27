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影／「與王立強合照」網路瘋傳　林飛帆告20網友：我決定不再姑息

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記者張君豪／台北報導

27日上午民進黨副秘書長林飛帆在該黨發言人李晏榕等人陪同下赴刑事局，針對日前眾多網友惡意散播並造成瘋傳的「林飛帆與共諜王立強合照」提告，雖然林透過臉書、媒體受訪澄清，但假消息至今天仍滿天飛，他決定不在隱忍；發言人李晏榕表示，照片圖文影射執政的民進黨金援共諜已對黨團、林形象造成嚴重傷害，民進黨、林飛帆將會提告加重誹謗、偽造文書、違反社維法等3罪。

▲民進黨副秘書長林飛帆與發言人李晏榕27日10點赴刑事局針對「通共」假訊息提告。（圖／記者張君豪攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆與發言人李晏榕27日10點赴刑事局針對「通共」假訊息提告。（圖／記者張君豪攝）

林飛帆表示：「已透過臉書、網站、媒體進行說明，但一直到今天仍然有人說這張照片裡的人是王立強」，網友更誇張的還翻出另外一張照片，也被誤認是李志榮，理由僅因為照片裡有香港區前議員姚松炎，結果假訊息照片連姚松炎名字都打錯，打成姚立言。

林飛帆指出：「假的訊息迄今透過網路流傳，我想告訴大家包含去年1124大選當中，有很多錯誤虛假訊息流傳、對大選造成影響，所以我決定不再姑息。加上我到今天還從賴收到這張假訊息圖文，所以我認為假訊息影響相當嚴重。」

「我認為散播這些不實訊息的民眾已經觸犯刑法加重誹謗罪、也違反社會秩序維護法、也有刑法變造文書的問題，所以我今天來刑事局提告希望刑事局警方能提供協助。」

林飛帆說，這起共諜假消息影響族繁不及備載，我「們能先蒐證掌握一部分在幾十人到數百人群組都有；我們有掌握的部分會先交給刑事局。」李晏榕則說，今天提告的除了林飛帆本人，還包含民進黨卓榮泰主席。

▲民進黨副秘書長林飛帆與發言人李晏榕27日10點赴刑事局針對「通共」假訊息提告。（圖／記者張君豪攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆與發言人李晏榕27日10點赴刑事局針對「通共」假訊息提告。（圖／記者張君豪攝）

李晏榕表示：這個假圖文影射民進黨給共諜金援，再透過圖像誤導，意圖把民進黨的林飛帆和共諜做個不當聯結，讓社會大眾誤會民進黨和共諜有聯繫，這很明違反社會秩序維護法當中散布謠言、散布假消息妨害社會秩序；因為民進黨是目前的執政黨，卻用假消息稱民進黨跟共諜有聯繫、危害國家安全，所以除了刑法妨害名譽之外，民進黨也提告網友偽造文書。

李晏榕坦承：目前無法確實掌握有多少人、多少群組散播此假訊息，但拜託社會大眾，如果你在乎假消息影響大選，請幫忙在臉書、手機群組截圖蒐證傳給民進黨臉書粉專，另外也拜託網友在轉傳訊息前思考3秒鐘，不要因為是你討厭的政黨、政治人物就見獵心喜，「轉傳假消息是有法律責任的」。

林飛帆指出：他發現轉傳這起假消息圖文的網友帳號，確實都是支持特定政黨，有高度關聯，「就我們掌握到的部分，這些帳號從過去就不斷攻擊民進黨、散播大量假消息；不論是散播者或者轉傳的網友我們都會提告，目前蒐證掌握的提告對象約有20個左右！」

最後林飛帆表示：如果電視名嘴在節目內容討論該起假圖文內容，他說他目前並未過濾掌握，但經事後過濾追查如果有發現惡意、虛假散播情事，他會與黨團討論再決定行動。

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