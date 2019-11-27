宋楚瑜：台灣喜歡用譁眾取寵政治明星　但帶給社會悲哀

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜接受談到國民黨總統候選人韓國瑜，宋楚瑜意有所指地說，台灣政治的最大悲哀，就是大家都喜歡「哇！超世紀的明星」。宋楚瑜27日受訪表示，台灣民主政治喜歡用譁眾取寵的超級政治明星，但是對於處理事情的經驗、歷練不夠，行政方面的整合沒有發揮功能，帶給社會悲哀。

宋楚瑜27日受訪表示，他沒有一定指哪位，不過，台灣民主政治喜歡用譁眾取寵的超級政治明星，但總統最重要的是外交、兩岸、國家安全要有經驗跟看法，超級明星很亮麗，但是對於處理事情的經驗、歷練不夠，行政方面的整合沒有發揮功能，「總統最重要的是leadership，要查證資源夠不夠，而不是隨性地做一些宣示，然後接不下後面的相關行政」。

宋楚瑜直指，這幾位超級明星，帶給社會這樣的悲哀；超級明星前總統陳水扁，最後跟民意脫節，前總統馬英九到最後民調變9%，跟民意脫節，行政整合也脫節，讓國家發展停滯。

至於週刊爆料，宋楚瑜與蔡英文9月份在美僑俱樂部密會一事，宋楚瑜駁斥，沒有這個事情，有一段時間沒有碰到蔡英文，「絕無此事」，如果有機會見到她，也不是違法的事情，也不是見不得人的事，「有就是有，沒有就是沒有」。

宋楚瑜也呼籲，中美之間貿易大戰，請蔡總統務必小心因應，因為美國參眾兩院已經通過香港民主人權法案，如果川普總統簽署，激起對岸強烈回應，對股市、匯市會嚴重衝擊，政府是否作好準備，如果有機會再一次向總統提醒。

▲宋楚瑜受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

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