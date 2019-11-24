女兒學校跌倒「流血+掰咖」：洗澡小力點　媽忐忑掀OK繃：Excuse me？

▲跌倒示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名媽媽在臉書上分享女兒跌倒的故事，原來女兒在學校不慎跌倒，回家後特地交代她晚上幫洗澡時要輕輕的，跛腳走路的模樣讓她好擔心。怎料原PO掀開OK繃時，才發現一切都是她內心的小劇場而已，「原來就這麼一丁點大的傷口？」

一名媽媽日前在臉書「爆怨公社」中貼出女兒的傷口照，她表示女兒放學一回家，就說自己在學校溜滑梯時不小心跌倒，還有流血，所以同學見狀後馬上報告老師，並且請護士阿姨上藥貼OK繃。

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女兒表示她雖然有流血，可是很勇敢都沒有哭，「傷口有一點點痛，妳晚上洗澡不要洗太大力喔！」原PO看著走路一跛一跛的女兒，心裡好心疼，腦中也開始出現小劇場，擔心傷口會大到她承受不住，「洗澡要不要貼防水OK繃？會不會痛到沒辦法洗澡？」

正當她懷著忐忑的心情，捲起女兒褲管、掀起OK繃一看時，「Excuse me？是我眼花嗎？」原來女兒的腳上除了有一點點瘀青，傷口看起來僅有小破皮而已，讓媽媽哭笑不得。

▲媽媽傻眼了。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過部分網友們認為，就算是小傷口，看在爸爸眼裡可能已經是需要做醫美除疤的等級了，「爸爸：快帶我寶貝去急診，找全國最好的醫生幫她治療」、「這讓爸爸看到要做醫美治療的」。

其他人則笑說小朋友都是這樣，不過也千萬別忽視小傷口，「這孩子內心戲強大」、「護士阿姨：你再晚一點來貼ok繃，傷口就癒合了」、「妹妹的意思應該是明天想請假了」、「還好妳撕開的早，要是等到明天再撕開吼，傷口都癒合到看不見了」。

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