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搭火車「座位重疊」！心急妹衝下車確認　悲劇秒發生：祝妳順利...釣出同車人

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▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝）

▲莒光號示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「感謝妳讓我得到了一次教訓。」一名女網友日前要搭火車回嘉義，在列車尚未啟動前，一名女乘客和她拿著一樣車廂、座位號碼的票告訴她「妳坐錯班車了」。她聽了心一慌，連忙衝下車確認車次，沒想到悲劇就此發生。

一名女網友在Dcard上分享搭火車經歷，她表示22日時，她一如往常地從臺中沙鹿搭莒光號到嘉義。上車對號入座、等待發車的時候，一名女乘客拿著一張票，向她表示「5車50號，不好意思」，才發現原來兩人座位重疊了。

請繼續往下閱讀...

原PO接著向對方表示，自己也是5車50號，怎料那位女子卻斬釘截鐵地告訴她「妳搭錯車了，這班不會到嘉義。」突然被告知坐錯車的原PO，一時太慌張，忘記車廂內就有顯示車次的跑馬燈，便直接衝下車確認。

「我靠我沒搭錯啊！現在是在？」然而正當她意識到這點時，火車的車門直接在她眼前關上，讓她錯過這班車，「簡單來說就是，被人告知搭錯車，結果發現沒錯，但是該死的錯過車了。」

▲▼台鐵,台鐵車票,台鐵票。（圖／記者賴文萱攝）

▲陌生女乘客拿著和原PO同座位的車票。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

她解釋，當時她發現有一班車大概誤點10分鐘，和她要搭的車差不多時間到站，她一時慌張才會懷疑自己是否真的坐錯，不料悲劇隨即發生。隨後她找了站務人員幫忙，多花了42元先搭區間車到彰化，再轉自強號到嘉義，也因此晚了半小時到家。

「那位說我搭錯車的小姐，希望妳沒有搭錯車，祝妳順利回家。」原PO對於自己的反應相當懊悔，不過也因此得到教訓，直呼下次就算真的搭錯車，也絕對不會下車。

貼文一出，許多過來人都表示遇過類似情況，「有些人地理觀念真的很不好」、「我也碰過拿自強號來坐莒光號的」、「有時候真的是臺鐵系統出錯，同一個座位賣2次」、「我搭車都會確認20次才上車」、「原PO好可愛XD阿姨表示計畫通」。

有趣的是，留言之中有女網友稱她和原PO當時就在同一節車廂內，「我知道你！當時候剛上車找到座位，有聽到那位小姐說這台車是往北的，請你趕快下車。我也慌張了一下，結果發現火車根本往南開。」代表那位50號女子才是真的坐錯車的人。

▼ 同車人說話了 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 同車人說話了 。（圖／翻攝自Dcard）

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