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蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

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蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌（圖／翻攝周苗苗臉書）

▲網友到蘆洲知名連鎖火鍋店用餐，櫃台店員讓他驚為天人。（圖／翻攝加藤軍路邊隨手拍）

記者黃君瀚／綜合報導

近日新北市蘆洲區一間涮涮鍋店在網上爆紅，起因於櫃檯女店員「肝連妹」太正，結帳時神情認真專注，氣質E級事業線禮貌外露，一張照片就此廣為流傳。不久本尊現身，原來她私底下還是小有名氣的Model，除了感謝網友支持外不忘敬業喊話，「您今天吃鍋了嗎？」「歡迎來看肝連！」

劉姓網友19日上午在「加藤軍路邊隨手拍」社團上傳一張照片，言簡意賅留下6個字「火鍋店的櫃檯」。根據圖中情境，推測是他用完餐後結帳，見到正在計算消費金額的櫃台女店員「肝連」太正，端莊的黑色制服下隱藏著傲人事業線，禮貌程度相當高，忍不住拍了照片分享。

火辣照片貼上網，吸引近7千網友暴動按讚，「老闆，肝連一份」，「跪求火鍋店在哪裡」、「這哪一家？很可以喔」、「牛奶鍋好粗（吃）」、「上班好認真，這角度也太專業」、「第一次看到這麼正的肝連」、「生意一定很好」。

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌（圖／翻攝周苗苗臉書）

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌（圖／翻攝周苗苗臉書）

▲「肝連妹」時常在臉書分享工作照片。（圖／翻攝周苗苗臉書）

照片在網上一傳十、十傳百，連本尊都現身留言互動，展現女神級的職業親和力，「剛剛好多朋友傳照片給我，歡迎大家來找我吃火鍋」、「肝連要缺貨了」、「肝連下班」。

原來「肝連妹」任職於銅花精緻涮涮鍋蘆洲集賢分店，同時也是小有名氣的辣模、JKF女郎「周苗苗」，ig上超過2.5萬人追蹤，身高163公分、體重48公斤，擁有34E好身材，喜愛旅遊，甚至有著「台版三上悠亞」的封號。

▼本尊周苗苗身材火辣擁有不少粉絲，曾打趣表示，「我是不哭不鬧三下悠苗，她是一哭二鬧三上悠亞。」（圖／翻攝周苗苗臉書）

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