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天冷想喝熱湯！她外帶小火鍋「連踩4地雷」怒炸：買到一碗燙的火鍋料

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▲▼ 買小火鍋，還沒吃先一肚子火 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO外帶小火鍋，還沒吃先一肚子火 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

滿心期待熱呼呼的晚餐，卻因為店員的不專業惹得她先冒一肚子火了。一名女網友日前外帶小火鍋回家，怎料卻接連踩到巨雷，不僅生蛋沒被煮熟，還連一口熱湯都沒喝到，害她氣到完全沒心情吃，連網友看完都直呼太誇張。

「第一次買晚餐買到一肚子火。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中寫下不愉快的外帶經驗，原來她日前外帶小火鍋，因為有額外加點一些料，導致塑膠蓋蓋不太起來；其中A店員見狀後先是提醒「這樣會裝不下啦」，怎料B店員卻是回應「不會啦！」而店員隨後發現真的裝不下，不是選擇另外拿個新碗分裝，而是直接把湯倒掉一些，讓原PO傻眼「哈囉！我買火鍋就是想喝湯啊！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 買小火鍋，還沒吃先一肚子火 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲湯少到被冬粉吸光了，原PO一口都沒喝到。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而這只是惡夢的開端而已。原PO表示，裝餐的過程中，店員不小心掉了一塊豆腐，隨後補一塊時，竟然是用送餐的鋼夾夾那塊豆腐，還整支泡進她的碗裡，「雖然說送餐夾子也是這樣在夾都會多少碰到鍋內，但這感覺真的很差。」

運氣不太好的原PO後來又發現加點的雞蛋沒有給，店家知道後便直接打了一顆生蛋進碗內了事。她回家後發現蛋黃沒熟就算了，連蛋白都還是冰冰冷冷的生食狀態，塑膠袋也因為店員硬蓋蓋子的關係充滿了滲漏的湯汁，「最讓我傻眼的是蟹肉棒外的塑膠沒有拆，第一次買飯買到沒心情吃飯！」

▲▼ 買小火鍋，還沒吃先一肚子火 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲蟹肉棒外的塑膠沒拆掉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都認為她抱怨有理，「我好像知道是哪家，他們態度真的很不OK」、「是我會叫他們重做」、「火鍋就是要喝湯啊」、「太不專業了吧」、「是我就會當場反映了」、「你買了一碗沒有湯的火鍋料」。

原PO在留言處無奈表示，當時店家很忙，又因為下雨很冷，等了一陣子的她才想忍耐趕快回家，但蟹肉棒的塑膠真的是壓垮她的最後一根稻草。她還表示自己真的一口湯都沒喝到，「少到被冬粉全部吸得一滴都不剩。」

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