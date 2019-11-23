大逆轉！女駕駛闖平交道被火車撞　友公開「關鍵影片」怒：台鐵害死人

▲自強號在新烏日撞車，導致雙向不通延誤超過2小時。（圖／民眾提供）



記者許力方／綜合報導

台鐵發生一起重大事故，22日晚間9時許149次自強號行經新烏日至成功間登寺巷平交道時，撞爆一輛銀色小轎車，女駕駛報案聲稱汽車疑似故障被火車撞，所幸當時緊急逃下車，僅背部疼痛送醫，但嚴重延誤雙向列車，旅客罵聲連連。行車紀錄器23日曝光，當時平交道柵欄升起、紅燈號誌也解除，她剛起步就被撞飛，親友看得痛罵「台鐵差點害死人！」

事發於22日晚間9時36分，警消獲報火車撞汽車事故，女駕駛聲稱自小客車疑似故障，停在平交道遭自強號撞擊，整輛車瞬間被撞爛，面目全非，所幸她緊急逃下車，僅背部疼痛，有意識、沒有明顯外傷送醫。

▲女駕駛闖平交道大逆轉！行車影片還真相。（圖／翻攝爆怨公社、fun台鐵）



台鐵當下隨即在臉書發文「不要搶時間，生命更重要，一人的疏失，眾人亦受害」，受事故影響，新烏日路段雙向不通，列車受延誤，處理2小時才排除，先行搶通北上列車，一直到深夜11時許，附近彰化車站都擠滿退票人潮，旅客罵聲連連，痛批女駕駛「害人害己」！

左姓網友23日深夜透過臉書「爆怨公社」發文，聲稱是女駕駛的朋友，平交道車禍害她被罵，事實是「確定是台鐵號誌故障」，檢查行車紀錄器畫面後發現，車輛在停等區等候號誌，但當時台鐵警鳴聲停止，號誌紅燈也熄滅，已經升起柵欄，沒想到一打檔起步，火車就疾駛而過，馬上被撞擊，害得大家返家、旅遊時間被耽誤，「更造成一個駕駛全身挫傷，差點沒命，車輛全毀的事故」。

左姓網友痛斥，台鐵第一時間讓無辜的女駕駛受盡網路指責，至今仍沒有人到醫院致歉，也沒人真正了解問題，連自強號的行車記錄器也還沒調出來，只派了一名成功火車站的站長打電話慰問；且當地居民也說，登寺巷平交道訊號異常已經不是第一次，最近常有維修人員出現檢修，讓他不免質疑，該處有8支監視鏡頭，鐵路警察卻稱沒辦法確認當時狀況。

他說，女駕駛其實是救人無數，曾經榮獲消防最高榮譽「鳳凰獎」的救護志工。

▼自強號撞爆汽車。（圖／記者李忠憲翻攝）

