用生命在穿！國小女娃娃鞋穿一次「秒變透視款」　媽心死網震驚：是被狗啃？

▲ 娃娃鞋穿一次就毀了。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友活動量大，加上生長的關係，鞋子可能穿沒多久就要換一雙。不過這名媽媽卻是心死抱怨，女兒只要穿一次娃娃鞋，鞋子就必須報廢掉，讓她決定以後再也不買這種鞋子了。貼文一出，網友們都嚇歪表示，「用生命在穿」、「484被狗啃」。

「我小一的女兒，每次穿娃娃鞋，總是不會讓媽媽息怒。」一名媽媽在臉書「爆怨公社」無奈發文，她表示每次女兒只要穿娃娃鞋去上學，回家後鞋子已經不是髒掉，而是一副「面目全非」的樣子，無論是貴的或是便宜的都是如此。

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只見圖中，娃娃鞋的鞋頭不僅已經爛掉，其中一隻鞋的鞋底還整個消失，秒變透視款式，還可以看到對面鄰居家的樣子。媽媽強調，女兒每次都是穿一次就變這樣，讓她心已死，以後絕對不再買娃娃鞋了。

▲天生神力啊！（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

看到妹妹強大的破壞力，網友們都驚呆表示，「要不要問一下女兒 ，484學校有狗吃了她的鞋頭」、「她是去少林寺踢足球嗎」、「妳還是買工地在穿的安全防穿刺鞋會比較好」、「你女兒跑步的時速絕對超過80公里」、「用生命在穿」、「穿娃娃鞋跑酷嗎」。

由於鞋子的樣子實在是太慘了，也有部分網友擔心會不會是遭其他人惡意破壞，建議媽媽向老師了解一下狀況，「如果時常這樣，就要請老師多加注意有沒有被霸凌。」

▼ 網友反應 。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

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