熊貓1分鐘抵達！人妻「信用卡雷炸」訂單被取消　心痛勸世：以後貨到付款

▲訂熊貓外送，沒看到餐點，連錢都無法退款！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「訂熊貓不要貪圖信用卡優惠還是刷卡優惠，一定要用現金！」一名媽咪氣訴，某次訂單被取消，原因是外送員已等10分鐘且打2通電話未接，諷刺的是，原PO早在對方抵達前，就已在樓下等候。最崩潰的是，被外送員放鳥，連信用卡帳款討不回來，讓她氣炸。

一名女網友在臉書《爆料公社》森77表示，日前在Foodpanda平台上點一個排骨飯要給兒子吃，等了一會兒後，App顯示送餐進度還有1分鐘送達，她提前先到樓下等候，豈料，前腳才踏到門口， App竟傳來訂餐已被取消，「百思不解，為何我的訂單已被取消？」

請繼續往下閱讀...

事後，原PO向客服投訴，官方卻回應「外送員等了我10分鐘，聯絡不到我而取消我的訂單，其間打了2通電話給我！」她一聽臉綠，「問題一，我在App送餐進度到達前1分鐘已經下樓等候了；問題二，我的手機來電紀錄根本沒有外送員的來電！」

遇到奇葩外送員，原PO只好摸摸鼻子算了，最要緊的，是要拿回訂餐費用，「好的…沒收到餐點就算了，我要求退款（信用卡結帳），他們客服說這種情況無法退款！」然而客服無法替原PO解決問題，只好自立自強Mail給Foodpanda總公司，殊不知，仔細詳述來龍去脈，「最後得到的結果依舊是『不退款』！期間他們要求我附上我的來電紀錄，我也附上了。」

更弔詭的是，原PO當下收到取消訂單時，信件上明明顯示，「已取消您的訂單，請不用擔心！如您是線上付款會立即為您退款！」如今捍衛權益老半天，最終仍回到原點，「現在卻跟我說無法退款給我？！是鬼打牆嗎？！一整天都在處理這件事，一來一往真的很累。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲信件上有提到，會進行退款程序！（圖／翻攝臉書爆料公社）

到底是誰在說謊？至於外送員曾向客服解釋，有打兩通電話提醒，原PO也要求官方附上通話紀錄證明清白，「但他們就是不願意附上，一直以官方回覆我：我的情形就是無法退。」俗話說，花錢買經驗，原PO無奈哀號「結論～這告訴我們以後付款請用『貨到付款』保障自己！」

討拍文一貼出後，不少苦主跳出來抱怨，「所以我都不要事前付款，我寧願付現！一手交錢一手交貨最實在！」、「熊貓外送我不敢用刷卡了，都用現金，也發生過客服不退費問題。沒接到電話也等不到人，氣死我了，也只是回我罐頭信而已！」、「我上次也有一次餐點被取消了，但是已經用信用卡扣款了～寫信給客服一直鬼打牆說未扣取費用，很令人無言」、「 之前我還在樓下等一個小時。找客服問才說怕我等太久幫我取消！！已經當白痴等一個小時了」。

▲原PO沒吃到餐點，還被拗了一筆餐錢！（圖／翻攝臉書爆料公社）

不僅用戶成了冤大頭，有店家也一肚子氣爆料，「我自己是店家，我也認為熊貓很爛！1.我們還沒收到訂單外送員就到店取餐，因為要現做餐點，外送員等到不耐煩口氣還很差。2.今天一樣接到客人沒取到餐跟熊貓客服聯絡一樣不能退費！客人跑來店裡反應，基於讓客人滿意又不想讓他餓肚子我們還是重做餐點，期間跟熊貓客服說，熊貓還是堅持不退款也叫我們直接推給線上客服就好重點是客人都到店裡了！我能不處理嗎？」

►生火了！連我媽都用到發光

►用「怎麼」造句...小一弟「神級偷懶」一筆劃得4分失敗！網反笑炸聲援

►用生命在穿！國小女娃娃鞋穿一次「秒變透視款」 媽心死網震驚：是被狗啃？