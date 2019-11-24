半夜監視器見「散髮女電梯間梳頭」！神秘儀式警衛嚇傻　真相糗炸：別鐵齒

▲原PO半夜在電梯間梳頭髮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友晚上臨時想梳頭髮，又不想打掃地上落髮，便自作聰明地走到門外梳，沒想到一連串的糗事接連上演，還驚動了大樓警衛，讓4千多名網友都笑噴表示「還好不是農曆七月」、「鄰居跟管理員心臟蠻強的」。

「這故事告訴我們，不要在家門外梳頭。」一名女網友24日凌晨在臉書「爆怨公社」分享自己的糗事，原來她晚上在家時，一時想梳頭髮，但又怕頭髮掉滿地還要打掃，靈機一動心想可以到外面梳，於是就一手拿手機、一手拿梳子走到電梯間開梳。

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怎料她梳到一半，才發現自己已經被鎖在門外，而且她根本就沒有帶鑰匙。打扮邋遢的她趕緊打電話給還在公司的媽媽求助，隨後心想「那麼晚了也不會有鄰居坐電梯」，就繼續安心梳頭髮。

「人真的不能鐵齒。」沒想到這時候，隔壁的天菜鄰居竟然剛好搭電梯上來，直接目擊她的素顏正臉！面對憋笑的鄰居，原PO只能尷尬澄清，表示自己忘記帶鑰匙在等媽媽回來。

▲就算被鎖在門外了，還是要抓緊時間梳頭 。（圖／翻攝自爆怨公社）

好不容易等到媽媽回來，對方卻劈頭就表示「欸，管理員說看到你在迴廊那邊梳頭是怎樣？那麼晚不睡在外面梳什麼頭啊？」讓原PO覺得丟臉到極致，呼籲大家千萬不要為了偷懶不想打掃就到外面梳頭髮，「因為明天整棟的人都會知道有個女的會半夜在走廊梳頭。」

貼文一出，網友們都笑歪了，紛紛表示「被鎖在門外還在梳頭，妳好執著」、「還好現在不是農曆七月」、「鄰居跟管理員心臟蠻強的」、「下次出門梳頭時，記得口訣：梳子、鑰匙、手機」、「明天就會看到大樓貼公告『請勿半夜在迴廊梳頭』」、「都市傳說」。

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