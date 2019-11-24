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一張圖看外資加碼投資！蘇貞昌報喜：台灣錢留台灣、世界錢進台灣

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▲蘇貞昌用一張圖說明外資加碼投資狀況。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌用一張圖說明外資加碼投資狀況。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數48日，蔡政府用國政成績拚選舉。行政院長蘇貞昌力推「有感政績」，這次再透過臉書向國人報喜，以一張圖說明外資加碼投資狀況，強調「台灣錢留台灣、世界錢進台灣」。

蘇貞昌24日在臉書表示，商人投資不看藍綠，一張圖勝過千言萬語。事實是，「台灣錢留台灣、世界錢進台灣」，這兩點，蔡政府愈做愈好。他說，「蔡英文政府拚經濟有成績，才能讓外資加碼投資，商人都看好台灣，你也應該這麼做！」

蘇貞昌透過一張圖說明外資加碼投資台灣狀況。在歷年華僑及外國人來台投資總計部分，可以清楚看出，前總統馬英九時期外資平均投資53.6億美元；蔡英文上任四年來，平均金額拉高到104.7億美元。說明外資看好台灣，投資金額大幅提高。

另外在歷年我國對中國大陸投資情形上，圖片中說明，馬政府時期平均是112.6億美元，蔡政府則下降到78.3億美元。顯示出馬政府投資傾向中國大陸的狀況，兩張份資料合併看，蘇貞昌向國人報喜，「台灣錢留台灣、世界錢進台灣」。

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