學姊夜市拜票「招牌簽名連換2隻筆都沒水」　高EQ！一句話化解尷尬

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北夜市晚間可說是熱鬧滾滾，民眾黨立委參選人學姊、林碩彥與民進黨立委參選人周江杰、桃園市長鄭文燦竟在同時間、同地點掃街拜票，不過2方幕僚非常有技巧的錯開彼此。過程中黃瀞瑩在人潮打結的攤商前準備簽名，卻因為連續換2隻麥克筆都沒水而讓行程一度受阻，後方塞住的民眾開始躁動不耐時，學姊以招牌笑容當下馬上告訴攤商「回來再簽」然後繼續下一站前去，果斷卻不失溫柔的作風，也順利化解大家的尷尬。



▲學姊黃瀞瑩24日晚間到竹北夜市拜票。（圖／記者陳凱力攝，下同）



學姐黃瀞瑩24日晚間到新竹縣竹北夜市陪同民眾黨第2選區立委參選人林碩彥一起掃街拜票，高人氣的學姊讓原本擁擠的夜市一度癱瘓，攤商與支持者直喊「是學姊耶」、「我要跟學姊拍照」、「支持學姊」，親切甜美的黃瀞瑩紛紛與熱情支持者握手、簽名。

▲黃瀞瑩連簽2隻筆都沒水，造成後方民眾大堵車。



過程中一間牛排業者請學姊在已經簽有「柯文哲」、「徐欣瑩」、「馬英九」的招牌上簽名，結果連續換了2隻麥克筆都沒水，老闆一邊忙煎牛排，一邊又要忙找第3隻麥克筆，簡直手忙腳亂，一行20多人的團隊只能繼續塞在原地，後方民眾也開始陸續出現抱怨，高EQ的學姊果斷笑回「那我們回程再來簽」瞬間結束大家的尷尬。

由於考量夜市人潮擁擠，會影響攤商做生意與民眾逛街，幕僚最後開放定點排隊拍照，粉絲們無懼等待，乖乖的排隊只為了與女神合影。而在同時間、同樣場地，新竹縣第1選區的民進黨立委參選人周江杰也和重量級神秘嘉賓-桃園市長鄭文燦進行拜票，兩陣營不約而同選在同一起跑點，再一前一後「技術性錯開」，也讓周末的夜市人潮更是再添熱度。

至於大家好奇「學姐的緋聞男友」並未現身，也讓好奇想看「同框」的民眾大失所望。

▲周江杰在鄭文燦的陪同下也在竹北夜市拜票。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲民眾排隊等黃瀞瑩合照。（圖／記者陳凱力攝）

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