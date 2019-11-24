王金平：如果理念相符可幫韓國瑜站台…但「現在好像還沒看到」





▲王金平。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

前立法院長王金平24日替國民黨台北市立委候選人輔選，針對未來是否會幫國民黨總統候選人韓國瑜站台？王金平表示，如果理念相符，就沒有不站台的理由，不過「現在可能好像還沒看到」。

王金平24日晚間出席「台北市牙醫師公會2019泛藍輔選小組」造勢活動，關於怎麼會參加泛藍團隊的大會？王金平僅表示，「今天主辦單位的主持人邀請我來的。」

被問到最近會不會幫韓國瑜站台？王金平說，「只要他的理念我們能夠相符，而且他又能夠力行不二中道的話，當然我沒有不站台的理由。」至於理念相同了沒？王金平回應「現在可能好像還沒有看到。」

王金平表示，如果國民黨立委候選人有邀請他去掃街拜票，他有時間的話，應該都會幫忙，譬如國民黨立委陳超明已經來拜託，所以大約12月1日左右會特別去幫忙站台。媒體追問會不會幫親民黨的人？王金平說，「沒有吧！我是國民黨員，沒有沒有。」

其他人也看了這些...

►111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙

►讓宋楚瑜先登記！韓國瑜18日中午11：30赴中選會

►韓國瑜回家鄉催票：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

還想看更多...

►蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同 韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？

►韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能戴面具騙人民！

►侯友宜首公開鬆口：總統請支持韓國瑜！手牽手拚個好日子

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

