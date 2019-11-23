快訊／育兒津貼加倍每年給6萬！蔡英文：下一個4年希望補助持續增加





▼總統蔡英文。（圖／記者楊鈞典攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日晚間在台東舉行造勢晚會，提出未來4年執政的新政策，針對0-6歲的育兒津貼，原本補助每月2500元成長2倍來到5000元，也就是每年補貼達60000元補助，高喊鼓勵年輕人結婚生小孩，「國家要跟他們一起養下一代」。蔡英文23日在花蓮受訪時表示，下一個四年希望補助能夠持續增加。

蔡英文22日晚間向國人分享好消息，未來四年有一個計畫，就在現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬元給年輕的爸媽，「我要告訴大家，年輕爸媽，告訴年輕阿公阿嬤，鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，因為國家要跟他們一起養下一代。

針對國人相當關心的新計畫，蔡英文23日表示，這項政策並沒有要跟其他候選人較勁的用意，過去幾年的執政，政府對於0到6歲小朋友的照顧，從兩百億預算一直提升到六百億，同時提升公共服務部門，包含幼兒園準公共化、托嬰保母系統建構，這些都是照顧兒童的服務建構。

蔡英文說，政府花了很多很多力量在服務體系的建構，預算規模持續擴大的情況下，希望下一個四年，在現有的基礎下，持續擴大這個服務規模，同時補續希望持續增加，來降低年輕父母養兒育女的負擔。

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