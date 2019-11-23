蔡英文曾說「0到6歲國家養」是財政負擔　郭台銘：樂見從善如流

▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

鴻海創辦人郭台銘先前在國民黨內總統初選所拋出的「0到6歲國家養」政策引發討論熱潮，總統蔡英文日前批評這會是「財政不可承受的負荷」，22日卻宣布「0到6歲國家跟你一起養」。對此，郭台銘23日受訪表示，很高興他們可以從善如流，也很高興兩黨的候選人慢慢回到國政的議題，但他也強調，因為兩黨已經追上來，他要修正成「國家要健康幫你養」，將來中華民國才會健康。

蔡英文22日宣布「0到6歲，國家跟你一起養」政策，準備在四年之內，將照顧孩子的範圍擴大，津貼變兩倍、年齡加兩歲。

過去力推「0到6歲國家養」的郭台銘23日受訪時說，很高興兩黨可以從善如流，了解0到6歲國家幫你養是一個國安級的政策，他認為，這不是要花多少經費的問題，而是台灣沒有未來的人口、台灣就沒有未來，「很高興兩黨都重視這個問題」。他也說，這就是為什麼他要推薦好的立法委員進到國會去推動「福國利民的政策」。

郭台銘表示，他覺得可以在立法院殿堂上推出一些大家都認同的政策，政見是一個辯護，他樂見兩黨的候選人慢慢回到國政的議題。郭台銘指出，蔡英文離目標還有一段距離，因為他期望一個國家可以資助一個年輕人1萬5千元，只是現在還達不到這個目標。

不過，郭台銘也提到，0到6歲國家養的政策已經被兩黨追上，他要修正為「國家要健康幫你養」，不但要養、還要健康幫你養，「小孩養得健康，將來中華民國才會健康」。

事實上，針對「0到6歲國家養」政策，蔡英文今年7月才批評郭台銘，稱這個會是財政不可承受的負荷，主持國家大政，應該要能夠讓國家財政自主，國家財政應該要支應國家需要，以及人民的需要，「把自己的家產拿進來講，這件事我覺得不相關」。

此外，行政院長蘇貞昌當時也不以為然表示，0到6歲國家養兩種可能，第一，就是亂開芭樂票。第二，就是如果要照郭台銘所開的支票，需要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

更多熱門新聞...

►親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4

►新黨不分區名單出爐！邱毅排第1 王炳忠、林明正、楊世光入列

►懶人包／你的政黨票要投給誰？ 藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看



►超越藍綠，就靠她了