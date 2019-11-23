香港讓台灣更反對一國兩制　卜睿哲：蔡英文很有機會連任

▲蔡英文成立全國競總。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾俊豪／綜合報導

美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）22日表示，若今年1月份問他，蔡英文是否有機會連任，他會坦白說沒有，但現在蔡英文很有機會連任，主要是因為香港情勢，以及台灣人對一國兩制的態度。他認為，目前香港的事態讓台灣更反對一國兩制。

《中評社》報導，卜睿哲當天日與香港前環境局副局長陸恭蕙在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）進行對談，涉及《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）以及香港局勢等。

他表示，《香港人權與民主法案》的作用並不如示威者所以為的那麼大，而北京則以為這項法案的作用比實際更大，因此存在誤解與反應過度的風險。

卜睿哲解讀，以前抗議者因為害怕有後果，不敢冒一些風險。如果抗議者覺得美國國會通過了這個法律，美國就會一路支持到底，現在可以鋌而走險了，那就是誤讀這個法律，也誤讀川普的對華手法。他指出，美國國會有責任不要鼓勵人們陷入險境。

▲616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）

他分析，新的香港法案有可能影響中國政府對於美國政府對華態度的解讀，假設川普簽了這個法案並以謹慎方式實施，而中方認為這證明特朗普政府對華抱有敵意，為什麼要簽第一階段協議，給特朗普政治上的好處呢？所以這取決於中方作何反應。

卜睿哲相信，川普目前處於要不要簽這個法案的困難境地，如果他否決，很可能被國會駁回；也許他簽署了法案，但會以自己的方式來實施。

至於香港情勢如何影響台灣大選，卜睿哲則坦言，若今年1月份問他「蔡英文是否有機會連任？」，他會坦白說沒有，但現在她很有機會連任，主要是因香港情勢，以及台灣人對一國兩制的態度，目前香港的事態讓台灣更反對一國兩制。