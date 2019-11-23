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親民黨提幼稚園納義務教育　批「0-6歲國家一起養」是灑錢、買票

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▲▼親民黨提育兒政策直球對決蔡英文。（圖／翻攝親民黨臉書）

▲親民黨提育兒政策直球對決蔡英文。（圖／翻攝親民黨臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文22日提出新的育兒政策，針對0-6歲的育兒津貼，每年補貼高達6萬元，高喊「國家要跟他們一起養下一代」。對此，親民黨23日批評，蔡英文提出的灑錢補助方案只是變相的政策買票，唯有將幼兒提前納入國教體制內，才是最負責任的做法。

蔡英文說，未來4年有一個計畫，現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬元給年輕的爸媽，藉此鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，「因為國家要跟他們一起養下一代。」

對於蔡英文提出0-6歲國家一起養，親民黨23日透過臉書表示，親民黨實在是憂心與失望，當照顧幼兒終於成為全民共識時，「蔡總統提出的灑錢補助方案只是變相的政策買票，請問要補助一年？二年？還是選上之後就沒有了？政客永遠只想下一屆，補助如何落實一定花在小孩身上？」

親民黨指出，未來希望將國民義務教育向下紮根三年，小班、中班、大班。「將幼兒提前納入國民義務教育體制內，由國家統一接手協助負責」不要錯過最黃金的幼兒學習，除了避免各地方政府補助金額不一，造成家長無所適從，也可以避免政黨輪替後，面臨換一個政府就換一種養法的困境。

因此，親民黨的政見以務實的態度，提出將國民義務教育向下紮根三年，小班、中班、大班，親民黨強調，「唯有將幼兒提前納入國教體制內，才是最負責任的做法。」也知道這是最困難，要克服許多難關，建立配套措施，一任4年時間都不一定夠用，但親民黨願意扛起這個重責，希望各政黨真心為下一代著想。

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