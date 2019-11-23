郭冠英狂言「代表共產黨監督台灣選舉」　賴清德嗆：中國大陸勢力已侵門踏戶

▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

自稱「高級外省人」的前行政院新聞局秘書郭冠英接連表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣選舉」、「應該 要很快一國一制，很快的統一」引發國內輿論反彈。對此，民進黨副總統候選人賴清德強調，「國人不可以輕忽這一席話，中國大陸勢力已經侵門踏戶到台灣了。」

郭冠英於21日現身中選會，直嗆「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣選舉」，使綠黨及一邊一國行動黨22日至北檢告發他涉犯《國家安全法》。針對自己說「代表中國共產黨」的言論，郭冠英22日受訪時表示，自己是「開玩笑」的，但他希望「很快一國一制，很快的統一。」

對此，賴清德22日受訪時強調，「國人不可以輕忽這一席話，中國大陸勢力已經侵門踏戶到台灣了」明年選舉如果守護台灣沒有成功，台灣很可能變成第二個香港，台灣人應該要團結，支持守護台灣的團隊，支持總統蔡英文、副總統賴清德，讓民進黨在國會過半。

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