寶島通訊民調／蔡英文領先韓國瑜18.5％！70％不滿國民黨不分區名單





▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數49天，根據網路媒體寶島通訊社23日公布之最新民調，國民黨不論在總統或政黨票支持度上都大幅落後民進黨。在總統選戰部分，爭取連任的總統蔡英文大幅領先國民黨總統參選人韓國瑜18.5％；至於政黨票選情，國民黨也落後民進黨6.2個百分點。另外，有高達70％的民眾不滿國民黨不分區名單。

網路媒體寶島通訊社委託思維策略公司採網路主動發放的調查方式進行民調，透過資料管理平台（DMP），依性別、年齡、居住地進行分層隨機抽樣，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。另外，針對回收的有效樣本會依照內政部人口統計資料（2019.8月）進行加權調整達到與母體的一致性。本次調查日期11月18至20日，樣本數為1,778份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.3％。

在總統選舉部分，民進黨蔡英文的支持度為52.9％，韓國瑜的支持度34.5％，宋楚瑜的支持度則為10.4％，蔡英文以過半的支持度大幅領先韓國瑜18.5個百分點。交叉分析顯示，蔡英文在20至29歲的年輕族群中，以高達75％的支持度輾壓韓國瑜的11.6％；在縣市分區部分，蔡英文在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東澎等六大區域全面領先韓國瑜。

看好度部分，高達6成的民眾看好蔡英文將可連任總統，但也有33.5％的民眾認為韓國瑜會贏得2020的總統大選，顯示韓粉的信心並未因為韓的民調落後而有鬆動。

在國民黨的不分區名單方面，高達70％的民眾不滿意國民黨的不分區名單，其中有過半（50.1％）的民眾非常不滿意；僅有12.3％的民眾感到滿意。而民眾對於國民黨不分區名單中，認為最不適合的人選依序為吳斯懷（66.5％）、吳敦義（52.5％）、葉毓蘭（42.1％）、曾銘宗（27.3％）、謝龍介（22.7％）、鄭麗文（22.7％）、李貴敏（12.3％）、車宜靜（10.9％）。

政黨票部分，民進黨獲得38.3％的支持度為最高，領先國民黨的32.1％；其他小黨獲得的政黨票支持度依序為台灣民眾黨（12.6％）、親民黨（4.8％）、時代力量（4.7％）、基進黨（2.9％）、綠黨（2.1％）、新黨（1.6％）。

該份民調也針對韓國瑜購買豪宅風波進行調查，58％的民眾認為韓國瑜購賣豪宅的目的是為了炒房；20％則認為是為了自住。此外，61.1％的民眾認為韓國瑜並不符合他們心目中的庶民形象，其中過半（55％）民眾認為「非常不符合」，顯示韓國瑜近期深陷豪宅炒房風波，重創韓國瑜苦心經營的庶民形象。

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