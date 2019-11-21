快訊／邱毅被踢出不分區爆這2人卡位！馬辦怒駁斥：絕非事實不排除提告

▲新黨公布不分區立委提名人邱毅 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對前立委邱毅指自己在國民黨不分區落馬，是因為前總統馬英九臨時要求前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光妻子車宜靜列入不分區名單，馬英九辦公室21日發布新聞稿還原真相並強烈駁斥，邱毅所言子虛烏有絕非事實，已嚴重損害馬名譽，馬英九不排除對邱毅採取法律行動，捍衛自身清白。

對於邱毅的爆料，馬英九辦公室指出，馬英九因擔任過國民黨主席，依黨內規定，沒有推薦不分區立委的資格，所以國民黨不分區立委的名單，並無馬英九推薦的人選。對於推薦人選過程，馬辦表示，馬英九基金會執行長蕭旭岑是國民黨中央評議委員，蕭旭岑以中評委的身分，推薦林麗蟬跟林義傑、陳以信三位國民黨年輕優秀人才，但最後決定權仍在黨主席吳敦義。

馬英九辦公室21日上午已向國民黨副主席曾永權查證，是否有如邱毅所言「曾永權在會議上說因馬要推薦陳以信和車宜靜，所以把邱毅強行剔除」等情事；對此，曾永權強烈表示「絕無此事」。

馬英九辦公室表示，陳以信是馬英九的舊屬，對於陳以信能獲得黨中央通過列入不分區名單，馬英九表示欣慰，也希望陳以信若有機會進入立法院，能發揮所長，為黨為國為人民有所貢獻。至於救國團主任葛永光的太太車宜靜女士，馬英九與她僅有數面之緣，完全不熟，遑論向黨中央推薦或要求將她列入不分區名單。

馬英九辦公室指出，邱毅退出國民黨不分區名單後，跑去擔任新黨不分區並列首位；說要幫助國民黨提名的總統候選人韓國瑜逆轉勝，卻炮轟國民黨、鬼扯什麼連馬之爭，意圖惡意煽動國民黨內鬥。邱毅長期以來對馬英九多所惡意不實的批評，甚至在媒體上批馬是「台獨四大惡人」，種種子虛烏有的指控，造謠成性、譁眾取寵、毫無悔意，馬英九不排除採取法律行動，捍衛自身清白。

車宜靜21日上午赴中選會登記時也坦言，她是由前國策顧問、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良介紹給吳敦義，並不是透過馬英九。

▲前立委、前國策顧問、客家大老、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良。（圖／翻攝自立法院全球資訊網）

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