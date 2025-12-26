　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李成：若能維持10年和平，中美關係有嶄新面貌

▲中美關係。（圖／CFP）

▲大陸知名中美關係專家李成預測未來5到10年中美關係走向。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

未來5至10年中美關係會有什麼發生？大陸知名中美關係專家李成預測，關鍵在於「防止失控、維持和平」。他指出，只要雙方能在未來十年間避免戰爭與重大衝突，美國對中國的認知將逐步轉變，中美關係也有望擺脫當前緊張對立，呈現出一個「嶄新的面貌」。

《澎湃新聞》報導，香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成作為中美兩國研究和中美關係研究的權威專家，研究中美關係研究超過40年的資深學者的深厚功底。談到中美間面臨的挑戰和摩擦時，他毫不猶豫地指出當前中美「面臨結構性矛盾」；在分析中美經貿問題時，他坦率地指出，中國要「防止內卷外化」；在討論中美教育和人文交流時，他將其視為中美關係的「安全閥」。

在預測未來中美關係可能走向時，李成並沒有隱藏自己對兩國關係長期發展的樂觀預期，「如果這10年我們維持和平，中美關係將會是一個嶄新的面貌。」

他指出，5年到10年可能還是像現在這段時間一樣，最主要的是要防止失控。「在有危機或擦槍走火風險的時候，要保持冷靜的態度，而不是互相的民粹主義上升、最後走到不歸之路。」中美關係歷經多次波折，但通過交流、戰略耐心以及換位思考，仍有機會走過困境。

他認為，中美關係經歷過很多上上下下、曲曲折折的變化，但是最終我覺得通過交流、通過戰略的耐心和換位思考，會走過來的。中美領導人經常講到，中美都是偉大的國家、偉大的民族，這一點外界不要有絲毫懷疑。

李成說，如果中美兩國在十年當中沒有發生戰爭，我覺得最終美國人會逐步接受中國。而且當中國的GDP繼續增長，中國的科技現在已經和美國不分上下了，這種情況下美國能把中國怎麼樣？所以這種認知的變化是需要時間，「但最終是可以接受的，所以從這一點來講，中國必須要有戰略耐心。」

李成強調，英國前首相丘吉爾所說，「美國會做對的事情，但是是在試完所有錯的事情之後。」用這句精辟的話來形容現在的中美關係是非常恰當的。如果這十年我們維持和平，中美關係將會是一個嶄新的面貌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

雙城論壇／蔣萬安週日快閃上海　隨團媒體今抵滬備戰

李成：若能維持10年和平，中美關係有嶄新面貌

穿天山連南北疆22.13km！　「世界最長高速公路」隧道通車

解放軍報點名何衛東、苗華　「軍中絕不能有腐敗分子藏身」

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退　14人移交司法機關

提醒AI竊密民眾日常　陸國安部：境外勢力深度偽造散布假訊息　

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI　10天後「閃電下架」

十年磨一殿！　乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

雙城論壇／蔣萬安週日快閃上海　隨團媒體今抵滬備戰

李成：若能維持10年和平，中美關係有嶄新面貌

穿天山連南北疆22.13km！　「世界最長高速公路」隧道通車

解放軍報點名何衛東、苗華　「軍中絕不能有腐敗分子藏身」

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退　14人移交司法機關

提醒AI竊密民眾日常　陸國安部：境外勢力深度偽造散布假訊息　

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI　10天後「閃電下架」

十年磨一殿！　乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

外國客「台灣食物過譽」！美籍律師共鳴：來台後甚至開始吃素

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

一文看本周漲幅最強4檔主動ETF　00990A空降霸榜成交王　

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

她收「停車金額46元」信件！秒揪1大破綻：詐術一直在更新

泰軍戰機「1小時投40炸彈」狂轟柬埔寨邊境！　2平民受傷

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

大陸熱門新聞

KK園區494棟拆光　952中國人押解回國

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空

宏都拉斯「親台派」總統當選 陸重申一中原則：尊重人民選擇

十年磨一殿！ 乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

42歲男被一次植6個心臟支架後去世

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

「世界最長高速公路」隧道通車

解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

陸社區自來水「逢雨就混濁」　居民曝有小蟲流出...還有黑色結晶顆粒

解放軍報點名何衛東、苗華貪腐

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退

京東年終獎金公佈！92％員工超額領取 採銷門年領25個月上不封頂

「金銀銅鉑」價格集體創歷史新高

更多熱門

相關新聞

解放軍中將談中美關係進入新階段

解放軍中將談中美關係進入新階段

2026環球時報年會今（20）日在北京舉行。解放軍海軍少將楊毅在議題一「前瞻型國家，『可預期』對世界有多重要」的討論中，聚焦中美關係指出，美國總統川普最新發布的《國家安全戰略報告》不應被解讀為戰略收縮，其核心仍在維護全球霸權、遏制中國發展，只是手段轉向成本控制，顯示中美關係已進入新的歷史階段。

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

國安會：中共航艦福建號出海航行到哪、做什麼事　我方全程掌握

國安會：中共航艦福建號出海航行到哪、做什麼事　我方全程掌握

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日老實撤回高市謬論

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日老實撤回高市謬論

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

川習通話傳談及台灣　總統府：中方不實敘事無法改變互不隸屬事實

關鍵字：

中美關係和平維持戰略耐心經貿摩擦人文交流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

職場奴性最強星座Top3

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面