李成：若能維持10年和平，中美關係有嶄新面貌

記者任以芳／綜合報導

未來5至10年中美關係會有什麼發生？大陸知名中美關係專家李成預測，關鍵在於「防止失控、維持和平」。他指出，只要雙方能在未來十年間避免戰爭與重大衝突，美國對中國的認知將逐步轉變，中美關係也有望擺脫當前緊張對立，呈現出一個「嶄新的面貌」。

《澎湃新聞》報導，香港大學政治與公共學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任李成作為中美兩國研究和中美關係研究的權威專家，研究中美關係研究超過40年的資深學者的深厚功底。談到中美間面臨的挑戰和摩擦時，他毫不猶豫地指出當前中美「面臨結構性矛盾」；在分析中美經貿問題時，他坦率地指出，中國要「防止內卷外化」；在討論中美教育和人文交流時，他將其視為中美關係的「安全閥」。

在預測未來中美關係可能走向時，李成並沒有隱藏自己對兩國關係長期發展的樂觀預期，「如果這10年我們維持和平，中美關係將會是一個嶄新的面貌。」

他指出，5年到10年可能還是像現在這段時間一樣，最主要的是要防止失控。「在有危機或擦槍走火風險的時候，要保持冷靜的態度，而不是互相的民粹主義上升、最後走到不歸之路。」中美關係歷經多次波折，但通過交流、戰略耐心以及換位思考，仍有機會走過困境。

他認為，中美關係經歷過很多上上下下、曲曲折折的變化，但是最終我覺得通過交流、通過戰略的耐心和換位思考，會走過來的。中美領導人經常講到，中美都是偉大的國家、偉大的民族，這一點外界不要有絲毫懷疑。

李成說，如果中美兩國在十年當中沒有發生戰爭，我覺得最終美國人會逐步接受中國。而且當中國的GDP繼續增長，中國的科技現在已經和美國不分上下了，這種情況下美國能把中國怎麼樣？所以這種認知的變化是需要時間，「但最終是可以接受的，所以從這一點來講，中國必須要有戰略耐心。」

李成強調，英國前首相丘吉爾所說，「美國會做對的事情，但是是在試完所有錯的事情之後。」用這句精辟的話來形容現在的中美關係是非常恰當的。如果這十年我們維持和平，中美關係將會是一個嶄新的面貌。