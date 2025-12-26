陳亭妃拋「交通七彩行」藍圖　四橫三縱＋軌道路網打通台南任督二脈

▲陳亭妃提出「交通七彩行」整體藍圖，以四橫三縱快速道路與軌道路網，串聯台南產業、生活與觀光發展。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

談到台南未來發展，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃表示，交通從來不是單一建設問題，而是攸關城市競爭力、生活品質與世代發展的根本工程，她提出「交通七彩行」整體構想，從高速公路、快速道路、外環道、鐵路地下化與立體化、捷運、觀光輕軌、糖鐵五分車到自行車道，打造完整且彼此銜接的交通網絡，讓產業、經濟、生活、休閒與觀光真正整合，打通台南城市發展的任督二脈。

陳亭妃指出，台南幅員遼闊，若缺乏整體路網思維，城鄉落差只會持續擴大。因此，「交通七彩行」以「四橫三縱」快速道路作為骨架，包括台84、國道8號、北外環道及台86快速道路，並結合國道1號、國道3號與台61西濱快速道路，形成南北貫通、東西銜接的立體快速路網，讓溪北、溪南、山區與沿海地區不再被距離限制。

在軌道建設方面，陳亭妃強調，鐵路地下化與立體化不只是交通工程，更是城市縫合工程，能釋放空間、帶動沿線發展。她指出，交通建設往往需要八、九年的時間，更不能拖延。她回顧，台南捷運藍線可行性評估，當年由賴清德擔任行政院長時親自核定，歷經8年，明年才有機會發包動工，但若要真正提升捷運運量與經濟效益，就必須加快腳步完成捷運半環狀路網。

陳亭妃表示，銜接高鐵的藍線延伸線、銜接南科的深綠線，以及銜接高雄湖內的紅線，都應儘速完成可行性評估並核定，否則「慢一步，影響的不是現在，而是一整個世代的發展」，交通規劃若不超前部署，人民就不會有感。

她進一步指出，溪北地區近年陸續迎來多項國家級建設，包括已升格的花卉產業園區、即將完工的新營國家圖書館南部分館，以及岸內影視基地，這些都是過去未曾有過的重大投資，但若缺乏完善交通串聯，效益勢必大打折扣。她也透露，近期已成功爭取溪北糖鐵五分車的規劃設計經費，將透過鐵道基金協助推動，由市府提出整體計畫並建立明確窗口，加速後續作業。

陳亭妃強調，交通規劃不能只有效率，還要有「生活感」，因此提出糖鐵五分車、觀光輕軌及自行車道系統的整體構想，讓交通不只是移動工具，更能連結農業、文化與地方生活，成為深度發展地方動能的重要資產，讓市民與旅客重新認識台南。

她也說明，「交通七彩行」將與其提出的「五大觀光軸」相互扣合，從山區、濱海、溪北、市區到南關線，透過軌道與道路系統，把花卉園區、影視基地、老街聚落、觀光景點與生活商圈完整串聯。她強調，「交通一通，人才能進來；人聚集了，城市才會真正有活力。」

陳亭妃最後表示，「交通七彩行」不是一張建設清單，而是一套可以用一輩子的城市交通系統。未來將以整體規劃、分期推動方式，讓交通建設不再零碎，而是與產業、觀光與生活同步前進，「希望未來台南的每一條路，都是通往更好生活的路。」