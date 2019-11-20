幕後／10個月0休假！被蔡英文逼放假...蘇貞昌休1日精神超好「急上工」





▲蘇貞昌替蔡英文輔選，舞台開講氣勢十足。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌「衝衝衝」個性眾所皆知，最近卻被發現，出席活動時顏面似乎有些僵硬，經醫師檢查，原來是過度勞累導致病毒感染。幕僚透露，其實蘇貞昌自今年年初接任院長10個多月來從未放過假，只有這次被總統蔡英文逼著休了一天假，結果他只「聽話」一天，隔天就急著開工，「他精力更旺盛！講話更有力氣！」

蘇貞昌近日被外界發覺面部僵硬，行政院17日發出聲明回應外界關心，「有關外界關心蘇貞昌院長身體健康狀況，蘇院長17日早上已前往醫院檢查，經醫師透過核磁共振等精密檢查，確認身體沒有其他的狀況，診斷為過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，醫師已經開藥，搭配適度休息，幾天即可好轉恢復。院長也謝謝社會各界關心。」

蘇貞昌16日周末接連在高雄和台北替總統蔡英文輔選，拿著長長的撞球桿，在造勢舞台上用他一貫中氣十足的「衝式死腔」宣傳政績。眼尖的幕僚發現，院長似乎臉部表情有些怪怪的，不過，蘇貞昌本人倒是沒察覺，直到17日一早才進醫院做了檢查，原來是過度勞累導致的病毒感染。

幕僚分享，蘇貞昌17日晚上在造勢晚會碰到總統，閒聊時說了身體的狀況，結果小英請院長多休息，被總統「逼著」休假。知道院長狀況，剛宣布和蔡英文搭檔的前行政院長賴清德親自配了藥託人拿給蘇貞昌，老戰友林義雄也親筆寫了信關心蘇貞昌狀況，要他多休息。

過度勞累導致病毒感染，從總統到老戰友都很擔心蘇貞昌狀況。不過，蘇貞昌本人倒是不改工作狂個性。幕僚笑說蘇院長「聽話」放假那一天也沒閒著，每隔十分鐘就接到一次蘇貞昌電話打來問問題，「乾脆請他直接來上班！」結果蘇貞昌只休了星期一一天，當天的晨報由副院長陳其邁上場，隔了一天，蘇貞昌就急著開工，「他只聽話一天！」

一路跟著蘇貞昌的幕僚提到，蘇貞昌自1月14日接任院長以來，10個多月的日子一天都沒休過假，假日也會進政院處理政務。他苦笑分享，「我每天六點半要整理輿情，七點初一傳訊息到群組，立刻已讀的那一個一定是院長，因為只有他會那麼早起！」

幕僚說，蘇貞昌就這樣十個多月來每天清晨上工，晚上九點、十點才下班，全年無休，這次聽了總統的話休息一天，結果精力更旺盛，講話也更有力。他趣味分享，蘇貞昌因為這次病毒感染得到意外好處，就是一半的臉部沒有了皺紋，「我們都叫他另一邊也去打肉毒桿菌，沒皺紋超年輕！」

▼蘇貞昌顏面神經僵硬，經過休息狀況好轉。（圖／記者張一中攝）

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