被柯文哲指遭「政治老狐狸」欺負　郭台銘：沒啦！你看我有受委屈嗎？





▲郭台銘。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作搶攻2020立委席次，但近來「郭家軍」分列親民黨、民眾黨，引來雙押寶批評；柯文哲20日接受專訪時則說，郭台銘在政治上很天真，「跟政治老狐狸玩起來，他真的是被欺負的」。對此，郭台銘20日表示，他不覺得自己被欺負。

針對親民黨、民眾黨不分區名單出爐，「郭家軍」都不在「安全名單」內，為國民黨議員參選人劉美芳站台的郭台銘受訪時提到，沒關係，他真的向柯文哲推薦最好的人，希望年輕與專業的人可以將科技、未來帶入立院。

關於柯文哲20日受訪時說，郭台銘跟政治老狐狸玩起來，真的是被欺負的。對此，郭台銘表示，柯文哲像是一杯白水，有什麼說什麼，前天晚上與柯文哲在自家談了很多，自己是個政治素人，聽了對方的勸，去請教議長、老朋友、老鄰居意見。

至於有覺得被政治老狐狸欺負嗎？郭台銘說，「沒有啦！」他們都在做事，積極做很多事情跟公益，「你看我有受委屈嗎？沒有吧？大家說柯文哲就是很直白的人。」

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