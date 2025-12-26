　
國際

北京降溫？港媒揭「海警船數量激增」　恐轉向封鎖戰

▲▼4艘中國海警船再擾金門，海巡廣播強勢驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警船侵擾金門海域。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者吳美依／綜合報導

過去5年，中國解放軍在台灣附近的活動，被視為兩岸衝突關鍵指標。但香港《南華早報》指出，今年7月起，解放軍的空中活動大幅減少，且尚未舉行大規模軍演，海警船數量卻顯著增加，被解讀為加大準備封鎖台灣的信號。

在擾台共軍架次方面，台灣國防部今年7至11月記錄到2209架次，與去年同期相比下滑14%，而且是2022年以來，首個沒有舉行大規模軍演的年度。

不過，在台灣附近活動的中國官方船隻數量，包括海警船與科學考察船，卻顯著高於去年。今年前11個月一共記錄到259艘，其中光是7至11月就有107艘，與去年同期相比激增27%。

▲▼解放軍軍演。（圖／路透社）

▲觀察人士將解放軍在台周圍活動，視為兩岸情勢指標。（圖／路透社）

儘管分析人士認為，爆發全面戰爭的立即風險很低，但北京正在日益加大準備封鎖台灣。他們指出，海警船的力量不容低估，因其挑釁力道比海軍更小，卻可保持壓力，又不讓局勢升級，將在未來的封鎖中扮演關鍵角色。

布朗大學中國倡議主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）認為，解放軍減緩壓力的原因，可能包括華府阻止台灣總統賴清德過境美國，加上罷免案全軍覆沒，「可以想像，這2起事件加在一起，很可能增強了中國的信心，也因此使其在軍事壓力上稍微收手。」

不過，戈德斯坦同時指出，今年高達70%的共軍架次越過海峽中線，讓他猜測北京正在嘗試一種「金髮姑娘」（Goldilocks）的解決方案，也就是「不大也不小，維持高壓但不引發反彈」。

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

美國五角大廈公布川普第二任期內首份《中國軍事實力年度評估報告》，指出中國人民解放軍正持續擴張軍力，並完善以武力威脅、甚至奪取台灣的各種軍事選項。

解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

關鍵字：

解放軍台海海警船軍演封鎖

