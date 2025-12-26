兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

▲阿翔偷吃人婦，遭法院判賠40萬給人夫。（圖／AI繪圖/Moonshot）

記者潘鳳威／台南報導

台南一名人夫指控妻子與小王長期交往、甚至2次進出汽車旅館，其中一次還被兒子撞見，憤而提告求償51萬。台南地院審理後認定雙方行為已逾越正常交往，最終判小王須賠償40萬元精神慰撫金。

判決書指出，人夫志明(化名)與妻子春嬌(化名)結婚近50年，婚後育有一子。然而，志明卻控訴小王阿翔(化名)自2021年起長期與其妻春嬌交往，兩人不僅平日對話內容曖昧露骨，還曾在2025年1月與3月兩度前往汽車旅館。志明氣炸提告侵害配偶權，向阿翔求償51萬元精神撫慰金。

台南地院開庭審理，阿翔辯稱1月並未與春嬌前往汽旅開房，3月那次進汽旅也只是想找個安靜的地方「聊天」，並無任何越矩行為，阿翔還質疑LINE對話與行車紀錄器影像是違法取證，不應作為證據。

然而法官並未採信阿翔說法。法官指出，志明的兒子出庭作證時表示，曾在3月親眼目睹母親搭乘阿翔的車前往汽車旅館，起初還以為母親遭受詐騙，因此報警處理，警方進入查看後，也告知他母親與阿翔有「不正當、害羞」的行為。法官認為，證人同時是夫妻雙方的兒子，應無捏造母親外遇、刻意偏袒父親的動機，證詞可信度高。

至於阿翔主張證據是違法取得，法官則指出，春嬌是主動向丈夫志明及兒子坦承一切，並出示其與阿翔的LINE對話紀錄。且侵害婚姻關係的行為多半隱密，蒐證本就不易，志明取得對話紀錄對阿翔隱私權的侵害程度輕微，因此仍具證據力。法官並認定，LINE對話內容露骨曖昧，甚至出現提醒「記得刪訊息」等語句，加上深夜與有夫之婦一同進出汽車旅館，已不可能僅是朋友「聊天」這麼簡單，認為2人交往行為已嚴重超出正常社交範圍。

台南地院法官審酌雙方身分、經濟狀況及情節，並考量志明與妻子結婚近半世紀，卻在晚年遭遇婚姻破裂，精神打擊不言可喻，最終判阿翔須賠償志明40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴