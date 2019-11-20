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快訊／藍營爭議不分區立委出面滅火　吳斯懷：我根本不會唱大陸國歌！

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分立委名單確定只提名31席，20日中常會後召開聯合記者會。引起諸多爭議、甚至被懷疑是「中共代理人」的退將吳斯懷，親自回應外界質疑表示，他根本不會唱中國大陸的國歌。

吳斯懷表示，他15歲從軍，當了44年的軍人，一生捍衛中華民國，他一定嚴格貫徹國民黨的「九二共識，一中各表」，堅決反對「一國兩制」，他捍衛的中華民國是國父孫中山創建的中華民國，不是蔡英文口中的中華民國台灣。

吳斯懷因為曾赴對岸參加第七屆「孫中山誕辰紀念大會」，前一天晚上接到通知，當時在場的人沒有人知道是對岸國家主席習近平主持，當時也沒有人開口唱對岸的國歌，「我根本就不會唱！」

▲▼國民黨中常會 不分區立委亮相記者會 吳斯懷 葉毓蘭 陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退將吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

吳斯懷表示，外界對於他參加鳳凰衛視的「寰宇大戰略」節目錄影質疑他試圖提供對岸軍事策略，他批評，當時的媒體是移花接木、故意抹紅，他曾在該節目中討論過北韓問題、中東反恐問題，他報告的內容是「中共目前沒有射遠程飛彈能力」目前只有美國有這樣的能力，所以對岸若要將飛彈投射到中東地區，必須要小心，因為他們目前沒有能力，更可能引起國際政治影響。

吳斯懷日前也對外說明，2016年去中國大陸，是為了參加前退輔會主委許歷農創立的「中山黃埔兩岸情」論壇，當時自己因為籌組反年改聯盟、反改軍歌而獲得外界關注，應論壇邀請發表報告。論壇結束後，原先離回台灣還有1天空檔，但論壇當天收到中國主辦單位通知參加「孫中山誕辰紀念大會」，原先大家都不知道是正式官方活動，直到活動當天看到習近平進場才明白。

高盛集團前總裁吳怡玎則向大家介紹自己與未來抱負，她學的是統計，英國倫敦帝國理工學院取得博士學位後，進入投資銀行高盛集團擔任副總裁職位，她從事的工作多與大數據分析有關。未來若有機會進入國會，她將推動台灣在這產業方面的發展。台灣在大數據領域上不能缺席，台灣有非常好的人才素質，相信政府若能推動相關政策與法令，一定能在大數據潮流中迎頭趕上。

吳怡玎希望能用理性方法解釋中國國民黨很多對產業有幫助的政策，讓許多對政治冷感，但對國家發展與關注下一代工作教育的青年們了解國民黨的政策，她認為，一個產業的發展需要政策的配合，但民進黨的意識與主張讓許多政策無法落實，她希望台灣這片土地更美好，產業發展需要國民黨未來四年的努力推動。

全國農田水利會長林文瑞指出，他一生致力農田水利事業，長期於基層服務，每天與農民在一起。他強調，農業是國家的根本，農田水利是農業的根基，所以農業與農田水利息息相關。他表示，他能列入不分區立委名單，代表國民黨重視農業的發展與永續經營，更重視農民的需求。

林文瑞表示，未來進入國會，他將結合農業系統與漁業系統的意見，針對各項濃漁業政策，提出建議，並好好監督農漁政單位，針對作物與產銷等問題進行徹底的改變。

▲▼國民黨中常會 不分區立委亮相記者會 吳斯懷 葉毓蘭 陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨舉行不分區立委聯合記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，李貴敏、吳斯懷、葉毓蘭、吳怡玎、陳以信、車宜靜、林文瑞、鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲救國團主任葛永光妻子車宜靜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，李貴敏、吳斯懷、葉毓蘭、吳怡玎、陳以信、車宜靜、林文瑞、鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲高盛集團前總裁吳怡玎。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，李貴敏、吳斯懷、葉毓蘭、吳怡玎、陳以信、車宜靜、林文瑞、鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統府發言人陳以信、 前立委李貴敏、全國農田水利會長林文瑞、前行政院發言人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

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