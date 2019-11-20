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「這條路不好走…」　陳水扁列不分區：拜託大家加油！才不會被看衰小

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▲陳水扁接受一邊一國行動黨提名 。（圖／記者翁進忠攝）

▲陳水扁接受一邊一國行動黨提名。（圖／記者翁進忠攝）

記者蔡文鈴／台北報導

「一邊一國行動黨」20日正式提名前總統陳水扁列入不分區立委名單。對此，陳水扁在媒體群組表示，單靠自己一個人走在這條路是不夠的，需要靠大家的幫忙「才不會被人家看衰小。」

一邊一國行動黨發言人陳昭姿13日表示，本黨提名小組幾經討論，目前有一致共識，擬提名前總統陳水扁擔任本黨不分區立委候選人。對此，阿扁表示，說不同意會被抓回去，說是同意了很快就會抓回籠。

陳水扁指出，能否參選不在於自己同意與否，要蔡總統同意才有效，自己不是「一邊一國行動黨」精神領袖，他只是澆水園丁，不能喊「加油」，要喊「澆水」。

陳水扁說，這條路不好走，「單靠阿扁澆水是不夠的，要拜託大家作夥澆水，才不會被人家看衰小。」感謝各位志工的辛苦付出，再一次拜託大家！感恩大家！

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