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沒有「氣氣氣氣」鋼鐵粉...蔡英文北高造勢場　正妹年輕人擠爆會場

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▲小英造勢場年輕支持者多。（圖／記者周宸亘攝）

▲小英造勢場年輕支持者多。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選倒數五十多日，爭取連任的總統蔡英文高雄、台北競選總部接連成立。蔡英文高雄競選總部16日成立，吸引超過十萬高雄人站出來力挺。隔日一早「英德配」正式成軍，下午蔡英文和賴清德合體參加全國暨台北競選總部成立造勢晚會。蔡英文北高兩場造勢場都被支持者擠爆，粉絲年齡顯得平均，不少正妹支持者也很吸睛。

國民黨總統參選人韓國瑜有不少激動的「鋼鐵粉」，誇張表現曾創造不少話題，更有粉絲因為受訪時狂喊「氣氣氣氣氣」成為網路梗。觀察蔡英文造勢場合，似乎少了較為浮誇的支持者，但卻可以發現，綠營支持者年齡分布廣，其中不少年輕支持者，也有年輕爸媽帶著小朋友參加的組合。

另外，10萬高雄人站出來挺小英，活動結束後，支持者自發性撿垃圾、收椅子，傍晚時間草地已經是0垃圾狀態，讓不少網友大讚，這才是真正愛高雄的表現。

蔡英文在高雄的大造勢吸引超過10萬人參加，人潮洶湧、支持者反應熱烈。黨政人士則評論，綠營支持者表面上或許沒有韓粉這樣狂熱，但內心非常堅定，尤其是在高雄、受到「韓流」侵擾最具的地方，表現更是明顯。

高雄場晚會中，行政院副院長陳其邁致詞時朗讀去年競選感言。他說要跟高雄市民道歉，因為民進黨不夠努力沒有勝選。他痛批韓國瑜輕諾寡信，政見跳票，不到四個月就要去選總統，在市民最需要他的時候卻找不到市長。

陳其邁感性致詞惹哭現場支持者，不少支持者眼光泛紅、頻頻拭淚。陳其邁感性告白支持者，「高雄是我心愛的高雄，我不管人在哪裡，高雄的事情就是我的事情，就是其邁的事情。」

17日的全國暨台北競總成立大會則是蔡英文和賴清德正式以正副搭檔身分同台，滿滿支持者擠爆台北市北平東路。蔡英文致詞時表示，「清德將會和我搭檔，參與2020正副總統選舉，這是2020我們民進黨的最強組合！」

蔡英文提到這次競選主軸「台灣要贏」。她說，什麼是台灣要贏，就是台灣改革要贏過保守、進步贏過倒退、民主贏過民粹，這就是2020台灣要贏。她強調，想出漂亮的口號不難，但難道台灣的選舉只剩下口號，雖然自己不靠口號，但她知道庶民要什麼，蔡英文會繼續拚國政，給人民更好的生活。

▲▼小英造勢場年輕支持者多。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼小英造勢場年輕支持者多。（圖／記者周宸亘攝）

▼小英高雄場支持者。（圖／讀者提供）

▼小英支持者。（圖／讀者提供）

▲▼小英造勢年輕支持者多。（圖／讀者提供）

▼小英支持者年齡層廣。（圖／記者張一中攝）

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