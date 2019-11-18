快訊／郭台銘開車拿麥替李縉穎助陣　強碰賴清德、游錫堃帶立委參選人造勢

記者陶本和、呂欣玫／台北報導

中選會18日開始受理2020總統、副總統及立法委員候選人登記，民進黨主席卓榮泰、副總統候選人賴清德、立委參選人游錫堃在9點30分左右陪同綠營12位新北立委參選人登記，剛好碰到鴻海創辦人郭台銘陪同郭家軍立委參選人李縉穎到中選會現場，兩邊人馬強碰的情形下，親自開車的郭台銘在車上還拿起麥克風替李縉穎助陣。

卓榮泰、賴清德、游錫堃陪同綠營12位新北立委參選人登記，在9點30分左右抵達，郭台銘則約在10時左右，親自開車載李縉穎到場叫陣，民進黨活動還沒結束，便與郭陣營強碰，較勁意味濃厚。

郭台銘表示，在這裡讓他想起自己發跡的地方，從板橋小工廠載貨，他認為台灣經濟要轉型，做了很多民調顯示，超過50％的年輕人首要重視經濟議題。

郭台銘說，李縉穎是台大經濟系狀元，後來到倫敦政經學院，在柯文哲市長那裡培訓，了解怎麼做選舉，怎麼做市政，後來也參與他的初選，雖然自己沒有贏，但也學到很多經驗。

郭台銘表示，土城是他的總部，也是將來要推的重要區域，土城三峽都必須面臨經濟轉型，要解決低薪問題，年輕人要有房子住。

郭台銘強調，他要很多科技的立法，立委要年輕化，不是地方上跟地方上包工程，李縉穎不一樣，「我希望他能花時間在科技立法，0-6歲國家養，還有大數據」。他認為，三峽土城要結構轉變，產生很多高科技公司、新創公司，需要年紀輕的、有國際觀的立委推動政策，經濟立法、富國利民。

▲郭台銘陪李縉穎登記參選。（圖／記者陶本和攝）



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