金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

▲台東金崙警走進文健站宣導防詐與交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升部落高齡者對詐騙手法的辨識能力，並強化日常交通安全觀念，大武警分局金崙派出所近日前往金崙村文化健康站，向部落長輩進行防詐騙及交通安全宣導。警方透過實際案例說明與淺顯易懂的解說方式，協助長者了解常見詐騙手法，避免誤入詐騙陷阱。

金崙派出所指出，近期詐騙集團常利用「一頁式購物網站」，或在社群平台張貼「免費贈送多餘物品」等貼文吸引民眾點擊，進而誘導提供個人資料或進行匯款。警方提醒，面對網路訊息應保持警覺，切勿因價格低廉或免費誘因而輕信不明來源資訊，務必多方查證，以免造成財物損失。

宣導過程中，員警以近期實際發生案件為例，向在場長者說明詐騙常見話術，並強調遇到可疑狀況時，應先保持冷靜、審慎求證，必要時可向警方尋求協助，降低受騙風險。

除防詐騙宣導外，警方也向長者加強交通安全觀念，提醒清晨或夜間外出時，應穿著顏色鮮明或具反光效果的衣物，提高可見度；行走或穿越道路時，務必使用行人穿越道並遵守交通號誌，避免分心使用手機，確保自身用路安全。

金崙派出所表示，民眾如接獲可疑電話或訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，亦可直接洽詢金崙派出所（電話：089-771086）。大武警分局強調，防詐與交通安全皆需從日常生活中落實，透過持續宣導與民眾配合，共同守護長者的生命與財產安全。