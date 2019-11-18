「越南周子瑜」讚：台灣越來越友善　10分鐘盤點新住民政策

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有「越南周子瑜」之稱的新住民阮秋姮在YouTube上分享一段影片，不僅整理出對新住民、移工有利的政策，還大讚台灣社會真的改變很多，不論是對東南亞國家的人還是外來者，都越來越友善了。影片一公開，也有其他新住民留言表示，其實政府現階段的資源很多，可惜宣傳不夠，希望能夠透過這段影片讓更多有需要的人了解。

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▲阮秋姮分享許多關於新住民的權益政策，希望能幫助那些來台打拚或是生活的朋友。（圖／翻攝自YouTube／Hang TV - 越南夯台灣）

阮秋姮16日在YouTube頻道「Hang TV-越南夯台灣」分享一段10分鐘的影片，主題為「新住民權益大補帖」，她在影片一開頭就提到，「從我剛來台灣的時候到現在，感覺整個台灣的社會改變很多，就是對於東南亞國家的人或者是外來的人，（都）越來越友善。」

阮秋姮表示，在台的越南女性如果遇到問題，通常會選擇隱忍或是只和同鄉的姊妹說，以自己接觸到的越南朋友和外國朋友來說，大家碰到問題時真的不知道該找誰解決，其實外籍移工們可以撥打1955專線求助，外國人士在台遇到困難，也可以撥打專線0800-024111，政府方面都有專人提供服務，能幫助大家度過難關。

▲阮秋姮笑容甜美，曾被網友封為「越南周子瑜」。（圖／記者李毓康攝）

至於教育方面，阮秋姮認為，將越南語、印尼語或是台語納入新課綱，是很有意義的事，因為身邊有很多姊妹在越南都是高學歷，到了台灣反而無法發揮專長，如果可以參加學校教育或擔任通譯，也算是幫助她們早日融入台灣社會，「希望以後在台灣的每一個新住民，不管是東南亞人士，還是其他國家的新住民、移工，他們來到台灣都（能）感到幸福，那他們就是最棒的文化橋樑。」

這部影片公開至今吸引不少新住民以及台灣網友留言熱議，「其實政府有很多資源，只是宣傳不彰」、「很棒的資訊，一般人受到委屈不敢上行政機關，透過這部影片的宣傳，希望可以幫助更多弱勢群體，讓他們有發聲的機會」；也有網友坦言，雖然台灣對新住民的政策放寬很多，配套措施也進步不少，但還是有很多需要改善的地方，期望大家能夠一起努力，讓台灣往更好的方向發展。