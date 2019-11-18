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聯合報民調：蔡賴配支持度45％　領先韓張配29％、宋余配8％

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▲▼ 蔡英文賴清德出席競選總部成立大會 。（圖／記者張一中攝）

▲蔡賴配目前的民調支持度最高。（圖／記者張一中攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文17日宣布副手為前行政院長賴清德，民進黨最強組合正式成軍。在最新的民調數據中，蔡英文和賴清德的支持度為45％，領先韓國瑜和張善政的29％，以及宋楚瑜和余湘的8％，另外還有18％的民眾尚未決定要支持哪一組總統副總統參選人。

根據《聯合報》18日公布的最新民調，如果只考慮總統人選，蔡英文的支持度為43％，領先韓國瑜的27％以及宋楚瑜的11％，另外19％的民眾仍在觀望中；假如是以總統副總統的搭配來看，蔡賴配獲得45％的支持度，韓張配為29％，宋余配則為8％，另外還有18％的民眾尚未表態。

▲韓國瑜新北婦女後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

▼▲韓國瑜（上圖）個人的支持度為27％，宋楚瑜（下圖）則是11％。（圖／記者羅婉庭、張一中攝）

▲▼ 宋楚瑜、余湘及于美人前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）

而從輔佐能力來看，有45％的民眾覺得賴清德擔任副總統對施政最有幫助，張善政為28％，余湘則為2％。但如果是從喜好度方面來看，3名總統參選人的好感度都沒有過半，有44％的民眾喜歡蔡英文，39％不喜歡；韓國瑜獲得29％民眾喜愛，55％不喜歡；宋楚瑜則獲得38％喜歡，36％不喜歡。

總體來說，蔡英文個人的支持率至少領先對手16個百分點，而藍綠雙方的副手對選情都有很大的加分效果，兩組人選皆上揚2個百分點，只有宋余配的支持度比宋楚瑜個人的支持度低了3個百分點。

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