行程滿檔還是要關心台美大戰！陳其邁：台灣選手值得喝采

▲陳其邁跑行程不忘關心台美大戰。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁15日透過臉書發文，關心「台美大戰」賽況。他表示，雖然最後台灣隊以一分惜敗，但進軍東奧希望還在，「台灣選手優異的表現，絕對值得喝采！」

陳其邁表示，今天雖然行程滿檔，但在通勤的空檔，還是拿起手機，盯著台美大戰，「在『最強銀行員』的先發投手吳昇峰優異表現下，壓制美國隊打線，繳出優質先發；胡金龍神來一棒，一度讓台灣領先美國。很可惜最後還是以一分惜敗，但台灣選手優異的表現，絕對值得喝采！」

陳其邁提到，15日早上出席「2019 Meet Taipei創新創業嘉年華」開幕，去年世界經濟論壇公布台灣是全球四大新創國之一，在市場快速變化的時代，政府會持續鬆綁法規，提高資金、技術與改善新創生態環境，支持更多年輕人投入新創。

另外，陳其邁也提醒國人，今天起公費流感疫苗分三階段開始施打。今年疫苗首度全面由三價升級為四價，保護力大幅提升。符合公費接種資格的民眾，記得儘速按時程完成疫苗接種。

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