韓國瑜及格嗎？　宋楚瑜：每天「不是蓋被子，就是講粗話」

▲宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者李毓康、羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜的看法，親民黨主席宋楚瑜15日在政論節目《新聞面對面》中表示，選舉是一個重要的制度，考驗個人的能力，考驗過去的政績，還有未來對國家要走什麼方向，但目前為止，韓國瑜「每天講那些話，不是蓋被子，就是講粗話」。

節目主持人謝震武問宋楚瑜，就自己經歷過的之外，覺得韓國瑜在這些包括問題的處理上面，是否覺得合格？因為總統在未來面對到國政多艱，包括未來世界局勢的變化，必須要有危機處理一些的能力，「你覺得在這方面，他及格了？」

宋楚瑜表示，不想去評論其他兩黨的候選人，但大家要一起共同來思考，今天選的是國家的領導人，國家的領導人的高度，和總統真正的權，以及所應準備的一些道理在哪裡？美國在選舉的時候有一個很有趣的先生叫作柯林頓，柯林頓在選舉的時候公開的講了一句話「笨蛋！問題在經濟！」他不敢用柯林頓這種比較豪放的語言，而是會比較溫柔一點說「親愛的鄉親，問題在領導」。

宋楚瑜指出，今天台灣的問題，不僅原來選舉是一個非常重要的一個制度，這個制度是在考驗你的政策，是在考驗個人的能力，在考驗過去的政績，最重要是到底對於未來這個國家要走向什麼方向，「到現在為止，他（韓國瑜）每天講那些話，不是蓋被子，就是講粗話」。

韓國瑜日前批評「蔡賴配」是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被」，引發熱議。韓國瑜13日接受政論節目「新聞面對面」的專訪，當時來賓之一的台北市議員王世堅希望韓國瑜能收回這句話。

韓國瑜當時表示，其實是形容兩個人心不合，「那如果大家認為我用詞不雅，尤其是世堅兄的建議，我一向最高度尊重，我願意把它收回，非常非常的不好意思」，他其實是形容蔡賴配心裡面的心境，要有所調整。

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