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不把親民黨門票給王金平　宋楚瑜：我們被抹成「要拉垮藍營」20多年

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▲▼宋楚瑜五度參選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋楚瑜五度參選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前立法院長王金平12日宣布退出2020總統大選，為大選再投下震撼彈。針對為什麼沒有將親民黨門票讓給王金平？宋楚瑜15日表示，因為他與王金平在這20多年，被某些人抹成「就是要把國民黨拉垮」，所以交給對方沒有正面意義。

宋楚瑜15日在政論節目《新聞面對面》上表示，他去年告訴過黨內同志，他自己也有一把年紀了，不能永遠擔任親民黨的這個職務，「我們曾經希望跟柯市長能夠結盟，同時也願意跟他好好地就這方面的結合，大家彼此交換一下意見，所以我也接受做台北市政府的最高顧問。」

宋楚瑜透露自己與親民黨的三個基本原則，第一是「穩定的兩岸關係」，台灣和亞洲地區安定繁榮的前提與基礎，第二是「自由民主的價值堅持」，這是台灣人持續發展和生存的必要條件，第三是「國家和人民利益高於政黨和個人利益」，所以他與柯文哲交換過這些意見，並且願意協助對方，但後來柯文哲有其他考量，跑去組台灣民眾黨。

宋楚瑜說，這時候郭台銘有這樣的意願，所以就說不排除跟對方合作，但後來郭台銘決定不選了，且其他登記連署參選的人也沒過門檻，這時候就必須要去思考，「很多外界把這叫做第三勢力，但我不要稱它為第三勢力，我稱它為第三個選擇！就是藍綠之外，應該要有一個第三個選擇。」

宋楚瑜提到，所以他在跟郭台銘、前立法院長王金平、柯文哲接觸時，大家當時都說願意整合起來，「但是很可惜的，他們三位沒有整合起來。」而自己也告訴王金平，為什麼不把親民黨門票給王金平？因為「我們兩個人在這20多年來，被某一些人抹成『就是要搗蛋』、『就是要把國民黨拉垮』！如果把這東西交給他，沒有正面的意義。」

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