春節出國注意！38年老牌旅行社爆財務危機　已遭「勒令停業」

跨年過後，旅遊業即將迎來農曆過年、228連假的旺季，交通部觀光署最近公布旅行社勒令停業名單，請民眾無論有國旅或出國計畫都要注意。名單中不乏經營38年老字號的旅行社，傳出因財務狀況異常，無法履行契約責任，已依法停止其業務。

交通部觀光署公布的最新旅行業勒令停業名單中，在台中經營38年的老牌旅行社「草屯旅行社」因財務業務狀況異常，顯見財務有困難，無法履行契約責任，被依消費者保護法第36條及38條規定，即日起已停止經營旅行業業務3個月。

觀光署公告的旅行業保證金經扣押或執行之旅行社名單顯示，草屯旅行社扣押執行機關為法務部行政執行署台中分署，扣押執行階段是扣押旅行業保證金。

據公開資料得知，草屯旅行社在民國77年創立，成立至今38年已是台中當地老牌旅行社，過去承辦不少國內外行程，國內有澎湖，國外像是日本北海道、日本四國、南韓釜山、泰國曼谷、越南富國島和奧地利捷克都有出團的紀錄。如今草屯旅行社在農曆過年和228連假旅遊旺季遭勒令停業，也讓不少曾參加過該旅行社行程的人很訝異。

