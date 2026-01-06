　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節出國注意！38年老牌旅行社爆財務危機　已遭「勒令停業」

近日交通部觀光署公布最新旅行社勒令停業名單中，在台中經營38年的草屯旅行社爆出財務困難，過年旺季前遭停止經營業務3個月。（示意圖／方萬民攝）

▲台中38年老字號「草屯旅行社」因財務異常已遭停業3個月。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

跨年過後，旅遊業即將迎來農曆過年、228連假的旺季，交通部觀光署最近公布旅行社勒令停業名單，請民眾無論有國旅或出國計畫都要注意。名單中不乏經營38年老字號的旅行社，傳出因財務狀況異常，無法履行契約責任，已依法停止其業務。

交通部觀光署公布的最新旅行業勒令停業名單中，在台中經營38年的老牌旅行社「草屯旅行社」因財務業務狀況異常，顯見財務有困難，無法履行契約責任，被依消費者保護法第36條及38條規定，即日起已停止經營旅行業業務3個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署公告的旅行業保證金經扣押或執行之旅行社名單顯示，草屯旅行社扣押執行機關為法務部行政執行署台中分署，扣押執行階段是扣押旅行業保證金。

據公開資料得知，草屯旅行社在民國77年創立，成立至今38年已是台中當地老牌旅行社，過去承辦不少國內外行程，國內有澎湖，國外像是日本北海道、日本四國、南韓釜山、泰國曼谷、越南富國島和奧地利捷克都有出團的紀錄。如今草屯旅行社在農曆過年和228連假旅遊旺季遭勒令停業，也讓不少曾參加過該旅行社行程的人很訝異。

延伸閱讀
好市多宣布調漲會員年費　4月起統一漲至1500元
最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

冷到晚上睡不著！醫師分享「三明治蓋法」：蓋對順序明顯變暖

配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

信東「欣福膜衣錠」抗生素22萬錠流入市面　溶離不合格緊急回收

【廣編】「馬」上就有錢！大甲鎮瀾宮2026馬年錢母震撼亮相

外送員嘆「血淚堆出專法」　批疊單制度不公、盼不再被剝削

「年輕人不買車」錢都拿去享樂　他嘆：窮了嗎？網曝1狀況才需要買

不考慮薪水！什麼工作「事少沒壓力」　網點名1類型：符合所有條件

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

2026馬年！　5生肖要小心

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

年費變1500！一票喊「去日本好市多辦」　內行揭殘酷現實

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

即／台北營養午餐全面免費　高雄不跟進原因曝

00後新人上班玩手機！網見薪水傻眼了

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」到明晚

更多熱門

相關新聞

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

雀巢（Nestle）近日宣布回收部分嬰兒配方奶粉，原因是產品可能含有可引發食物中毒的毒素。雀巢表示，特定批次的SMA嬰兒配方奶粉及後續配方奶粉，可能受到名為「cereulide」的毒素污染，該物質在食用後恐導致噁心、嘔吐及腹部不適，因此不適合餵食嬰兒。

馬杜洛掀超強帶貨能力！

馬杜洛掀超強帶貨能力！

瞬取小燈熄了！文化大學「香腸伯」癌逝

瞬取小燈熄了！文化大學「香腸伯」癌逝

台南「離婚500元」招牌爆紅！日本遊客狂朝聖打卡

台南「離婚500元」招牌爆紅！日本遊客狂朝聖打卡

專家曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

專家曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

關鍵字：

草屯旅行社周刊王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面