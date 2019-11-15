2024不排除跟郭柯合作　宋楚瑜：不讓親民黨被「某些人」拿去對岸騙吃騙喝





▲宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選投票日倒數兩個月，親民黨主席宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，理由是因為鴻海集團創辦人郭台銘沒有出來選，使他輾轉難眠。針對2024年會不會把親民黨門票讓給別人？宋楚瑜說，2024年不排除跟郭台銘、台北市長柯文哲合作，絕對不會讓親民黨變成某些人拿去大陸騙吃騙喝的招牌。

資深媒體人黃光芹15日在政論節目《新聞面對面》詢問，宋楚瑜13日說過，起心動念的關鍵是鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選，那有沒有跟郭台銘說過，2024年要把親民黨門票讓給對方？這樣是否對親民黨是一個很好的選擇？

對此，宋楚瑜坦承，2024年園地都是公開的，不排除跟郭台銘、柯文哲合作，不過他有一個基本的想法，「我絕不會希望親民黨這個團體，變成某一些人拿來到對岸去騙吃騙喝的一個招牌！至少我相信郭台銘不需要到大陸上去騙吃騙喝，所以我不排除他，我也不排除其他人！但是我絕對排除某一些人，期望要用親民黨的招牌…你看為什麼國民黨現在在搶中常委、搶這些東西？對不起，我就不要多講話了，謝謝！」

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