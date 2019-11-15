快訊／洪簡廷卉遭假訊息攻擊　民進黨深夜發聲明致歉

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨中執會14日通過不分區立委名單，其中，原本排入第一名但最後婉拒的原住民主播洪簡廷卉，在提名作業期間遭到假訊息攻擊。對此，民進黨15日深夜發出聲明向她致歉，同時強調澄清散播謠言者非黨務主管。

民進黨表示，針對這次提名作業過程中造成被推薦人洪簡廷卉的困擾與傷害，向她致歉，並感謝洪簡廷卉的諒解。

對於部分網傳影射洪簡廷卉涉及前國民黨立委簡東明詐領計畫經費案，以及影射其具有雙重國籍身份等指控，民進黨則強調，簡東明案中，洪簡廷卉屬證人，並非被告；洪簡廷卉未有雙重國籍，惟過去曾有過美國綠卡，但早已於去年申請放棄。

民進黨指出，這兩事件在洪簡廷卉被推薦為不分區立委名單徵詢對象時，她即已說明，並經黨中央查證沒有問題。由於不實的網路傳言導致洪簡廷卉遭到誤解，相當遺憾，並嚴厲譴責不實訊息之指控，「本黨期盼外界能查察洪簡女士對於相關指控之說明，切勿抹殺一個年輕人願意投入公共事務之熱忱與理想。」

此外，針對外傳散播洪簡廷卉相關不實指控者為民主進步黨中央黨部黨務主管一事，民進黨也嚴正聲明表示，「今日經黨中央再次慎重查明後，確認該發文帳號，並不屬於民進黨中央黨部主管所有，其發文IP位於中部地區，且絕無黨務主管指使，民進黨中央特此嚴正駁斥。」

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美