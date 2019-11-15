吳敦義警告張善政「再講就黨紀處分」　中常委傻眼：可是…他無黨籍





▲吳敦義、張善政。（組合圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

國民黨2020大選不分區立委名單掀起藍營支持者和黨內人員的反彈，使國民黨副總統參選人張善政14日語出驚人，要支持者「票投民眾黨」，引發爭議。對此，國民黨主席吳敦義表示，若張善政再喊這種話，就要以黨紀處分，然而這句話卻讓大家一頭霧水，因為張善政並未加入國民黨，仍是以無黨籍身分擔任韓國瑜副手。

至於國民黨不分區名單沒有辦法符合期待，張善政14日接受廣播節目專訪時說，就算真的不喜歡國民黨的不分區名單，總統也要支持韓國瑜，最重要的目標是要下架蔡英文，「政黨票還有民眾黨可以投」，只要不要投民進黨就好。此話一出馬上被追問是否在向郭柯合作示好？張善政則說，「這是在嗆民進黨，再怎麼樣也不會投你的票！」

針對張善政的「政黨票還有民眾黨可以投」一席話，有中常委透露，吳敦義為此在常會中批評張善政，還說張善政如果再對外喊「政黨票支持民眾黨」的話，「將以黨紀處份」張善政。然而這句話卻讓台下的人聽得一頭水，因張善政雖然是韓國瑜的副手，但張善政是無黨籍人士，無法使用國民黨黨紀處分。

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