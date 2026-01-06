　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

記者廖翊慈／綜合報導

福建漳州某家霸王茶姬門市的店員近日因一段「手打奶茶」的玩梗影片遭炎上。畫面中，店員未戴手套，徒手捏擠檸檬、橙片，甚至直接將手伸進奶茶杯內攪拌原料，還出現把灑落在桌面的奶茶刮回杯中的動作，引發大量網友反彈，直呼「太噁心」、「不敢再喝」。

▲霸王茶姬店員玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲霸王茶姬店員玩「手打奶茶」上傳抖音遭炎上。（圖／翻攝自微博）

據《江南都市報》報導，該段影片由涉事門市劉姓店員親自拍攝上傳，背景音樂搭配印度風格曲目。影片曝光後，不少網友在留言區質疑，是否仍在營業時間操作，該員工最初回覆「9點還沒打烊」，事後卻改口稱是「打烊後用報廢物料模仿印度奶茶玩梗」，並標註為娛樂內容，引發更大爭議。

▲▼噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲劉姓店員玩梗害到自己。（圖／翻攝自微博）

霸王茶姬總部隨後調閱監視器查核，證實影片拍攝地點為福建漳州一間加盟店。公司表示，畫面中使用的物料屬於報損廢棄品，拍攝後已全數銷毀，未對外販售；但同時也指出，員工曾對外不實聲稱「打烊後操作」，已違反公司規定。

通報內容也還原當時操作過程，包含徒手撿拾散落在桌面的冰塊放入杯中、直接以手捏取檸檬片入杯，並用手捶打杯內冰塊與水果，甚至將灑落的紅茶沿著手臂刮回杯內，相關畫面引發網友對基本衛生標準的強烈質疑。

▲▼噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲▼噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲▼噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲劉姓店員稱是在學印度。（圖／翻攝自微博）

霸王茶姬表示，涉事門市已被無限期停業整頓，拍攝影片的員工遭即刻解僱，門店店長與督導也一併被降職處分，並將全面加強加盟店稽核與員工教育訓練。

▲多家飲料店店員玩「印度飲料梗」非第一次。（圖／翻攝自微博）

▲多家門市店員玩「印度飲料梗」非第一次。（圖／翻攝自微博）

此外，事件延燒後，CoCo、1點點、爺爺不泡茶、益禾堂、瑞幸等品牌也陸續被翻出類似「徒手操作」或「玩梗擺拍」影片。相關業者回應，影片多屬私下拍攝或娛樂模仿，實際出餐流程均依規定執行，將強化內部管理；瑞幸方面則表示已收到回饋，正在進一步了解處理。

▲不只霸王茶姬，其他家手搖飲料品牌也被指出，發生過相同的事件。（圖／翻攝自微博）

▲▼噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲▼噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上。（圖／翻攝自微博）

▲不只霸王茶姬，其他家手搖飲料品牌也被指出，發生過相同的事件。（圖／翻攝自微博，上同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

石平稱「台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

更多熱門

相關新聞

霸王茶姬高濃度咖啡因惹議 上海禁毒辦背書：拋開劑量談毒性是耍流氓

霸王茶姬高濃度咖啡因惹議 上海禁毒辦背書：拋開劑量談毒性是耍流氓

大陸新茶飲知名品牌「霸王茶姬」近日因咖啡因含量問題在網路上引起討論，部分自媒體將茶飲中的天然咖啡因與「精神類管制藥物」相提並論，甚至貼上「準毒品」標籤，掀起輿論風暴，甚至一度衝擊資本市場。為遏止輿論持續發酵，上海禁毒辦27日主動發聲替霸王茶姬背書，相關爭論也出現轉折。

琉球女喊「想回歸中國」影片瘋傳　當事人驚恐

琉球女喊「想回歸中國」影片瘋傳　當事人驚恐

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

關鍵字：

霸王茶姬手搖飲料手打奶茶福建漳州抖音

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面