噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

記者廖翊慈／綜合報導

福建漳州某家霸王茶姬門市的店員近日因一段「手打奶茶」的玩梗影片遭炎上。畫面中，店員未戴手套，徒手捏擠檸檬、橙片，甚至直接將手伸進奶茶杯內攪拌原料，還出現把灑落在桌面的奶茶刮回杯中的動作，引發大量網友反彈，直呼「太噁心」、「不敢再喝」。

▲霸王茶姬店員玩「手打奶茶」上傳抖音遭炎上。（圖／翻攝自微博）

據《江南都市報》報導，該段影片由涉事門市劉姓店員親自拍攝上傳，背景音樂搭配印度風格曲目。影片曝光後，不少網友在留言區質疑，是否仍在營業時間操作，該員工最初回覆「9點還沒打烊」，事後卻改口稱是「打烊後用報廢物料模仿印度奶茶玩梗」，並標註為娛樂內容，引發更大爭議。

▲劉姓店員玩梗害到自己。（圖／翻攝自微博）

霸王茶姬總部隨後調閱監視器查核，證實影片拍攝地點為福建漳州一間加盟店。公司表示，畫面中使用的物料屬於報損廢棄品，拍攝後已全數銷毀，未對外販售；但同時也指出，員工曾對外不實聲稱「打烊後操作」，已違反公司規定。

通報內容也還原當時操作過程，包含徒手撿拾散落在桌面的冰塊放入杯中、直接以手捏取檸檬片入杯，並用手捶打杯內冰塊與水果，甚至將灑落的紅茶沿著手臂刮回杯內，相關畫面引發網友對基本衛生標準的強烈質疑。

▲劉姓店員稱是在學印度。（圖／翻攝自微博）

霸王茶姬表示，涉事門市已被無限期停業整頓，拍攝影片的員工遭即刻解僱，門店店長與督導也一併被降職處分，並將全面加強加盟店稽核與員工教育訓練。

▲多家門市店員玩「印度飲料梗」非第一次。（圖／翻攝自微博）

此外，事件延燒後，CoCo、1點點、爺爺不泡茶、益禾堂、瑞幸等品牌也陸續被翻出類似「徒手操作」或「玩梗擺拍」影片。相關業者回應，影片多屬私下拍攝或娛樂模仿，實際出餐流程均依規定執行，將強化內部管理；瑞幸方面則表示已收到回饋，正在進一步了解處理。

▲不只霸王茶姬，其他家手搖飲料品牌也被指出，發生過相同的事件。（圖／翻攝自微博，上同）