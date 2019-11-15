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游錫堃列民進黨不分區感謝蔡英文：欣然接受徵召為台灣再戰

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▲游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨中執會14日通過不分區立委名單，前行政院長游錫堃排名第7。游錫堃15日表示，他感謝總統蔡英文親自邀請以及眾多先進的支持愛護，強調欣然接受徵召重披戰袍，為台灣再戰。

對於名列民進黨不分區立委，游錫堃16日透過臉書對蔡英文表示感謝。他表示。「無比的感恩！感謝總統蒞臨寒舍親自邀請及眾多先進的支持愛護！名列民進黨不分區立委。」

游錫堃說，2016大選後，個人以台灣派完全執政、正常國家曙光已露，選擇悠遊山林、無所牽掛的生活，未料今日竟「再度紅塵」。他提到，自己獻身民主，從當年策劃「圓山組黨」以來，雖曾擔任多項黨政要職，但一向秉持「平常心」，只求成事而不重權位，「八掌溪事件」辭去行政院副院長職務、2011起以在野身分推動「有機農業法」立法可證。

游錫堃提及，民進黨完全執政3年多來，曾有待遇優厚如台糖、台電等多次機會，均能心不動，為何此次例外？他解釋，近年來，中共對外霸權戰略，揚棄「韜光養晦」、「和平崛起」政策；對內極權統治，迫害西藏人民、監禁百萬穆斯林，粗暴鎮壓香港反送中，令人不忍與心痛。反觀台灣國內親中勢力龐大，中共滲透無所不在，嚴重介入各種選舉，「今日香港、明日台灣」，路人皆知。因此，2020大選成為台灣永續發展的關鍵戰役，役勝台灣存，役敗民主亡。

游錫堃強調，「台灣民主得來不易，應全力捍衛。值此中美貿易戰正夯，國際新圍堵政策逐漸成形之際，台灣雖面臨巨大挑戰，但也充滿了無限的機會，國人應善加面對與把握。抗中保台、總統連任、國會過半，邁向正常國家，任何人責無旁貸，錫堃豈能例外？自應欣然接受徵召重披戰袍，為台灣再戰。今後敬請大家繼續多多指教！」

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